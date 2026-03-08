El departamento Ullum ratificó este fin de semana por qué posee uno de los carnavales más convocantes de la provincia. En una noche marcada por la épica de la lluvia y el calor popular, más de 30.000 personas se volcaron al corsódromo de la Ruta 60 para vivir la última jornada de “En Ullum están Chayando”, una celebración que combinó competencia, color y un cierre musical de alto impacto.

Las personas disfrutaron de la gran noche del cierre del carnaval en Ullum.

A pesar de las inclemencias climáticas, las familias ulluneras y los visitantes de diversos puntos de San Juan no retrocedieron. El desfile de comparsas y pasistas mantuvo un ritmo frenético, demostrando el trabajo de meses que realizan las agrupaciones locales para brillar en el asfalto.

El reinado de Sentimiento Villero

La gran noticia de la noche fue la consagración de la comparsa Sentimiento Villero, que logró el pentacampeonato. Con una impactante alegoría dedicada al "Maestro Shifu", la agrupación conquistó al jurado y al público, quedándose con el primer puesto de la competencia. El podio lo completó la comparsa Sol Dorado, que también brindó un espectáculo de gran nivel coreográfico.

Angie Tejada (Reina Mayor) y Venecia Noriga (Reina Menor) posan tras ser coronadas en una noche donde la belleza y el talento artístico fueron los grandes protagonistas.

En cuanto a las figuras individuales, el departamento ya tiene sus soberanas. Angie Tejada, representante del Ballet Arte Nativo, fue coronada como la Reina Mayor, mientras que la pequeña Venecia Noriga, de la comparsa campeona, fue elegida Reina Menor. Por su parte, el título de pasista ganadora quedó en manos de Julieta Pasten, quien deslumbró con su despliegue técnico.

Cierre de oro con Sabroso

Una marea humana copó el Camping Municipal durante la madrugada para disfrutar del show de Sabroso, el broche de oro para una de las fiestas más populares del verano sanjuanino.

Tras el desfile, la marea humana se trasladó al Camping Municipal de Ullum, donde la fiesta alcanzó su punto máximo. Luego de la entrega de premios a los ganadores, el escenario principal recibió a la banda cordobesa Sabroso, que hizo bailar a la multitud hasta la madrugada, cerrando una de las ediciones más exitosas del evento.

Según las estimaciones brindadas por la Policía de San Juan, la convocatoria superó las 30.000 personas, consolidando al carnaval ullunero como un pilar fundamental del turismo y la cultura de verano en la provincia.