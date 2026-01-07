El Concejo Deliberante de San Rafael resolvió archivar el proyecto de remoción contra el concejal Adrián Antolín, detenido en noviembre pasado por conducir con 1,15 gramos de alcohol en sangre en la calle Arístides Villanueva de Ciudad. La iniciativa había sido impulsada por Cambia Mendoza, pero fue rechazada por la mayoría peronista, que ratificó la continuidad del edil en el cuerpo.

Antolín, exintegrante del Partido Libertario —espacio del que fue expulsado tras el episodio—, logró sostener su banca gracias al voto en bloque del PJ, que se impuso por 7 a 5 en la votación nominal. A favor del proceso votó la bancada de Cambia Mendoza, mientras que el peronismo, incluido el presidente del HCD, Samuel Barcudi, se expresó en contra.

El intento de remoción se había canalizado a través de una comisión investigadora, impulsada por el radicalismo y derivada a la Comisión de Legislación, presidida por la concejal Pamela Torres (PJ). Esa comisión cuenta con mayoría peronista y tiene entre sus integrantes al propio Antolín. Allí, el PJ promovió un despacho de mayoría que rechazó avanzar con el proceso político, al considerar que “los hechos denunciados han sido debidamente abordados y sancionados en el ámbito correspondiente, sin que se configure una afectación institucional que justifique la apertura de un proceso político de carácter excepcional”.

En la antesala de la sesión, desde Cambia Mendoza admitían que no contaban con los votos necesarios y denunciaron supuestas “reuniones secretas” de la comisión, en las que —según señalaron— no fue convocada la única integrante radical, la concejal Romina Giordano. Ante ese escenario, Giordano impulsó un dictamen en minoría que finalmente fue rechazado en el recinto.

Durante el debate, el propio Antolín decidió no abstenerse y votó en contra del proceso de remoción. Además, tomó la palabra y lanzó duras chicanas contra el radicalismo. “Casi que nos vamos a Tribunales, me olvidé de que estábamos en el Concejo Deliberante. Yo creo que esto ya está solucionado, como siempre me ajusté a derecho”, expresó con ironía.

El edil remarcó que el caso ya fue resuelto en el fuero contravencional. “Yo pagué la multa, se terminó lo que tenía que pasar y hoy nos encontramos acá en una simple discusión a la que no le veo ninguna razón”, afirmó. También denunció una “doble vara” por parte de Cambia Mendoza y apuntó contra otros dirigentes: “Si tuviesen tanto énfasis en que yo renuncie, deberían renunciar Garay, Dalmau y Burgoa, que son parte de ellos”.

Antolín fue más allá y aseguró que el trasfondo del pedido de remoción es político. “Entiendo por qué quieren que renuncie o echarme: es simplemente porque quien me acompaña en segundo lugar es de ellos y, si me voy, ganan una banca”, sostuvo. Y cerró con un mensaje desafiante: “Les duele que sea un libertario real y que esta banca sea opositora a los dos bloques”.

Con la votación de este martes, el expediente quedó archivado y el concejal continuará ejerciendo su mandato, en un clima político que dejó expuestas las tensiones entre oficialismo y oposición dentro del Concejo Deliberante sanrafaelino.

