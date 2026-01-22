Economía
El cronograma de pagos de Anses para este jueves 22 de enero 2026
La Anses informó que este jueves 22 de enero se efectúan pagos a jubilados y pensionados cuyas prestaciones no superan el haber mínimo, correspondiente a quienes tienen el DNI terminado en 9, según el cronograma oficial de enero.
En esta fecha, también cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo los beneficiarios con DNI finalizado en 9, mientras que las titulares de la Asignación por Embarazo con documento terminado en 8 acceden a su prestación.
Por su parte, la Prestación por Desempleo (Plan 1) se abona este jueves a quienes tienen DNI terminado en 0 y 1, marcando el inicio del calendario de ese beneficio para enero.
El cronograma general de ANSES para este mes se organiza de manera que las distintas prestaciones se paguen en fechas escalonadas según la terminación del DNI: los montos y accesos están previstos para garantizar el orden y evitar aglomeraciones, y este 22 de enero cierra el pago de las jubilaciones y pensiones mínimas por terminación de documento.
El organismo previsional continúa con sus pagos habituales y, de acuerdo con la terminación del DNI, también en los próximos días se concluirán las fechas para otros grupos de beneficiarios, incluyendo jubilados que superan el haber mínimo y el resto de asignaciones familiares y sociales.
