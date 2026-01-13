Un fuerte testimonio publicado en una investigación periodística en colaboración entre elDiario.es y Univisión Noticias sostiene que una exempleada dominicana, identificada con un nombre ficticio para proteger su identidad, fue supuestamente sometida a situaciones de acoso y presiones sexuales por parte del cantante español Julio Iglesias durante su empleo en una de sus residencias de lujo en Punta Cana (República Dominicana) en 2021.

La mujer, que ingresó a trabajar como limpiadora y cocinera a los 22 años tras responder a una oferta laboral, relató que lo que inicialmente parecía un empleo doméstico normal terminó en un entorno de control, coerción y requerimientos de contacto físico no deseado. El relato incluye descripciones de pedidos inusuales, presión para cumplirlos y episodios que la empleada percibió como obligatorios en un contexto donde no sentía que podía decir que no

Según su versión, con el paso del tiempo Iglesias le solicitaba encuentros en su habitación, y que una supervisora también habría intervenido para presionarla en ese sentido. En esas ocasiones, dijo la mujer, se le ofrecieron bebidas alcohólicas para “no estar nerviosa” antes de los encuentros, y describió situaciones de contacto físico forzado, que en el relato incluyeron expresiones y acciones que ella percibió como humillantes y violatorias de su voluntad.

La investigación que publicó estos testimonios indica que estos hechos forman parte de una trama más amplia de relatos similares presentados por exempleadas que trabajaron en residencias del artista en el Caribe y que describen ambientes laborales tensionados por jerarquías, control y acoso. El reportaje se desarrolló durante varios años y reunió más de una docena de testimonios y pruebas documentales como registros de comunicaciones y otros documentos.

Estas acusaciones se enmarcan en un contexto más amplio de señalamientos públicos hacia figuras prominentes en distintos ámbitos que han sido cuestionadas por comportamientos considerados abusivos, lo que ha generado un debate sobre el trato de estas denuncias tanto en medios como en estratos legales y sociales.

Hasta el momento, Julio Iglesias o su entorno no han emitido declaraciones oficiales en respuesta a estas acusaciones, y no se han informado acciones judiciales concretas en la esfera penal vinculadas directamente al caso, más allá de la cobertura periodística y la recopilación de testimonios.