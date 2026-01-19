El detalle en la pileta de Leandro Paredes que enamoró a los hinchas de Boca

El mediocampista campeón del mundo, Leandro Paredes, y su esposa, Camila Galante, se convirtieron en tendencia este 18 de enero de 2026 tras mostrar la intimidad de su hogar. Mientras la pareja disfruta de sus días de relax entre mates y sol, un accesorio indispensable para la temporada estival capturó la atención de los usuarios y se volvió viral.

A través de sus historias de Instagram, Galante compartió una postal de su tarde de piscina en la que se destaca, flotando sobre las aguas cristalinas, un inflable gigante con la forma del escudo de Boca.

El diseño, que respeta fielmente los colores azul y oro y las estrellas del club, se convirtió en el protagonista absoluto de la escena, dejando en claro que en la casa de la familia se respira pasión boquense en cada rincón.

Para los fanáticos, este detalle no es menor y ha sido interpretado como un guiño de pertenencia absoluta y un agradecimiento ante un posible retorno al club de sus amores. Mientras otros futbolistas suelen optar por estéticas neutras o internacionales para la decoración de sus mansiones, Paredes —considerado uno de los máximos embajadores del sentimiento xeneize— elige rodearse de los colores que lo vieron nacer. De esta manera, el jugador alimenta una mística que trasciende la cancha y traslada su vínculo inquebrantable con sus orígenes a su vida cotidiana.