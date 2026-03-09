El durísimo mensaje que publicó Lali Espósito tras el encuentro Messi-Trump: "Berreta y..."

Una fuerte controversia sacudió las redes sociales tras la viralización de una fake news que vinculaba a Lali Espósito con una supuesta crítica a Lionel Messi por su presencia en un acto junto a Donald Trump en Estados Unidos. La desinformación se basó en una imagen manipulada de una historia de Instagram donde la cantante aparentemente escribía: "En esta no cuentes conmigo".

El mensaje falso, que generó miles de reacciones negativas y críticas hacia la artista por parte de usuarios que defendieron al capitán argentino, decía: “Te banqué en las buenas, en las malas, en los títulos y cuando no nos salía nada. Me levantaba temprano para ver a Barcelona, me peleé con medio mundo cuando se cuestionaba tu actitud. Pase lo que pase, vas a ser mi máximo ídolo, pero en esta no cuentes conmigo”.

Ante la repercusión, Lali desmintió categóricamente las publicaciones y calificó al periodismo que difundió el rumor como "berreta y carente de luces". Para su descargo, la estrella pop utilizó una captura modificada de Wikipedia y expresó: “La información es el insumo principal de quien ejerce el periodismo. Los manuales indican que, antes de aseverar una noticia, el periodista debe corroborar que la misma sea cierta. No es tan difícil, aunque a muchos les cuesta o no les interesa hacerlo”.

La cantante continuó con su descargo manifestando que “cuanto más berreta y carente de luces es el periodista, menos apela a esta práctica milenaria”. Pese a la polémica, la relación pública entre Lali y Messi siempre ha sido cordial, recordándose incluso cuando ella contó con humor en 2022 que lo tenía en su lista de "Mejores amigos" de Instagram.

Finalmente, Lali invitó a sus seguidores a no dejarse engañar por la desinformación y a escuchar su música: “Vayan a escuchar el disco 'No vayas a atender cuando el demonio llama' de la estrella pop Lali, sobre todo el tema 'Fanático', que intenta hablar sobre esta situación con su histórica frase NA NA NA NA NA. Gracias”.