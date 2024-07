Tras el impacto del audio viral en el que Sebastián Carbajal, actual intendente de Calingasta, señalaba a su antecesor Jorge Castañeda que iba a denunciarlo penalmente por el faltante de vehículos, autopartes y obras, el apuntado se defendió y advirtió “si no me denuncia, lo denuncio yo”. El actual diputado departamental también afirmó que “nos difama, porque es la manera de ocultar los problemas que tiene en su gestión”.

Castañeda expresó que “yo quiero ver la denuncia que promete hacer y luego le contestaré en el ámbito judicial. Él anticipó esto en el acto de 9 de julio que se realizó el martes pasado ante todos los vecinos, pero yo de igual modo di la cara porque soy un hombre de bien y es lo que corresponde. Ni yo ni ninguno de mis funcionarios se quedaron con nada del municipio”.

El exintendente se defendió de las acusaciones y dijo que “él dice que desapareció un motor de un camión y la realidad es que fue prestado a un vecino, que era nuestro proveedor de tierra y ripio, y luego se lo devolvió al mismísimo Sebastián Carbajal en su gestión”. También, el diputado departamental, afirmó que "cuándo habla de una deuda por el monumento del Cristo de la misericordia, se refiere a la iluminación y una placita que se terminó pagando con fondos provinciales debidamente justificados y que solo le faltó la aprobación del Concejo Deliberante por una cuestión de tiempo, pero está la documentación”.

Otra de las acusaciones que el intendente Carbajal contó que va a realizar es por cederle terrenos públicos a unos privados para que construyan sus viviendas. Sobre esto, Castañeda dijo que “jamás en mi gestión cedí ningún terreno colindante a un barrio del IPV como afirma. El caso al que refiere es una persona que ocupó ese terreno sin la autorización municipal, ni escrita ni verbal, y construyó su casa”.

Por último, Castañeda afirmó que “estoy esperando que Carbajal cumpla con su palabra de que me va a denunciar penalmente, y si no lo hace, yo lo voy a denunciar. No hemos hecho nada de esto y es una difamación gratuita porque tiene problemas políticos porque los concejales no le responden y es muy criticado por todos. Incluso le quitó los contratos a los familiares de la presidenta del Concejo luego de que lo criticara públicamente”.

La historia del enfrentamiento

Desde antes de que inicie la gestión, Sebastián Carbajal, actual intendente de Calingasta, ya tenía una relación rota con su antecesor Jorge Castañeda. Es más, la denuncia de faltantes la realizó el actual jefe comunal casi al mismo tiempo que asumía.

Esta interna llevó a que durante estos meses casi no exista vínculo entre el intendente y el diputado, ni siquiera de manera institucional. Ahora habrá que esperar como avance la investigación judicial tras la denuncia penal y cómo impactará en la relación entre los representantes de Calingasta a nivel provincial.

Textuales

Jorge Castañeda / Diputado departamental de Calingasta