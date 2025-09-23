El hermano de Lewis Hamilton se accidentó en Silverstone y su auto se prendió fuego

Un dramático incidente en el histórico circuito de Silverstone puso a prueba el temple del piloto británico Nicolas Hamilton. Durante la vuelta 17 del Campeonato Británico de Turismos (BTCC), el vehículo Cupra León de Un-Limited Motorsport que él conducía comenzó a incendiarse. A pesar de la gravedad de la situación, el piloto, de 33 años y hermano menor de la superestrella de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, logró salir del auto sin ayuda y sin sufrir lesiones, justo antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo.

El suceso generó un profundo impacto en el paddock y entre los aficionados. El piloto, que compite en la categoría a pesar de la parálisis cerebral que padece, ha sido elogiado por su serenidad y rápida reacción. Tras el incidente, Hamilton compartió sus reflexiones en redes sociales: "Qué imagen tan increíble de un momento muy decepcionante y aterrador para mí, mi familia y mis amigos... Sorprendentemente, estuve muy tranquilo durante toda la situación, intentando evitar que el coche sufriera más daños y manteniéndome a salvo. Estoy muy orgulloso de cómo gestioné la situación".

Un retorno marcado por la superación y los desafíos

El incidente ocurre en una temporada de regreso para Nicolas Hamilton, quien volvió a la competición en marzo después de casi dos años de ausencia. El piloto se unió a la estructura de tres coches de Un-Limited Motorsport, luego de que su anterior equipo, Team Hard, se disolviera a mediados de la temporada pasada. Aunque en un principio se situó en la parte trasera de la parrilla, Hamilton ha mostrado una notable progresión a lo largo del año. "Personalmente, siento que he pilotado mejor que nunca en el BTCC hasta la fecha y estoy muy orgulloso de mi progreso este año", aseguró.

El fuego ha causado daños severos en el coche, lo que le impidió participar en las dos carreras restantes del fin de semana, rompiendo una racha de 25 competencias consecutivas. Aunque sus posiciones en la clasificación no se vieron afectadas, el accidente deja en el aire su participación en la última ronda del campeonato en Brands Hatch. "Tras el incendio de ayer, la incógnita es si podré correr la última ronda de la temporada... pero si no tengo la oportunidad de terminar la temporada, quiero agradecerles a todos por su apoyo este año", expresó.

El incidente, sumado a su historia personal de superación y su conexión familiar con la Fórmula 1, ha acaparado la atención de medios y aficionados de todo el mundo. Las muestras de apoyo en redes sociales han sido masivas, destacando la resiliencia y el espíritu inquebrantable de un piloto que, a pesar de los obstáculos, continúa persiguiendo su sueño en las pistas.