Laurence Watkins, originario de Nueva Zelanda y residente en Australia, posee el récord Guinness al nombre personal más largo del mundo, compuesto por 2.253 palabras únicas. Esta situación inusual, reconocida legalmente, generó modificaciones legislativas en su país de origen.

El caso se originó en marzo de 1990 cuando Watkins, inspirado por el libro de récords mundiales, decidió registrar el nombre personal más extenso. En una época anterior al acceso masivo a computadoras personales e internet, invirtió varios cientos de dólares en la mecanografía de la extensa lista de nombres. Si bien el Tribunal de Distrito de Nueva Zelanda aprobó inicialmente la solicitud, el Registro General la rechazó, lo que motivó una apelación al Tribunal Superior que finalmente falló a favor del solicitante.

La repercusión del caso llevó al gobierno neozelandés a modificar dos leyes para prevenir situaciones similares en el futuro. Watkins compiló los nombres durante su trabajo en una biblioteca municipal, seleccionando títulos de libros y recopilando sugerencias de colegas. La lista incluye la combinación "AZ2000", que representa nombres de la A a la Z y un total de 2.000 palabras.

El nombre original contenía 2.310 palabras, aunque Guinness World Records ajustó la cifra final a 2.253 debido a cambios en los criterios de conteo. La posesión de un nombre de tal extensión presenta dificultades prácticas, particularly en documentación oficial, donde ningún sistema puede contener la totalidad de su identidad. Pese a estos inconvenientes, Watkins mantiene el récord mundial, sin que hasta el momento existan aspirantes a superar su marca.