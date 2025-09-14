El director del Hospital de Calingasta, Pedro Morales, encabezó junto al equipo de salud una capacitación en el marco de la Semana Naranja, una campaña que busca visibilizar, sensibilizar y comprender la compleja problemática del suicidio y su prevención.

La actividad reunió a unas 300 personas, entre autoridades superiores, personal de la fuerza y aspirantes, quienes participaron de la jornada orientada a fortalecer la detección temprana y el acompañamiento en situaciones de riesgo.

Durante el encuentro se trabajó sobre los principales signos de alerta, los factores de riesgo y protección, y las estrategias de prevención disponibles en el sistema de salud.

El equipo a cargo de la capacitación estuvo conformado por el director del Área de Salud Mental, junto a los psicólogos Carlos Flores y Alejandra Valdez, la trabajadora social Yanina Meneses y la agente sanitaria Nerea Cajas.

Con este tipo de acciones, el departamento de Calingasta busca sumarse al mensaje global de la Semana Naranja, que pone en el centro de la agenda pública la importancia de hablar de salud mental, generar conciencia y prevenir el suicidio.

