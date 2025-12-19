Sandra Borghi confirmó que se va de El Trece: los motivos de su decisión

Una etapa histórica llega a su fin en los pasillos de Artear. Tras un cuarto de siglo en la pantalla, se confirmó que Sandra Borghi dejará de conducir Mediodía Noticias y se desvinculará de El Trece. Aunque la salida se presenta en términos cordiales, el trasfondo revela una relación desgastada por señalamientos internos vinculados a presuntas solicitudes de fondos para viajes familiares y un supuesto gasto mensual de 3 millones de pesos en viáticos.

La desvinculación fue ratificada por el Gerente de Noticias, Ricardo Ravanelli, quien valoró de la conductora su "pasión por encontrar historias y la curiosidad sin límites", definiéndola como "una referente incuestionable del periodismo en la calle". Sin embargo, el clima se había enrarecido tras su cobertura de Fabiola Yañez, donde algunos sectores del Grupo Clarín la acusaron de ser funcional a los intereses de su pareja, Fernando Cassanello.

Publicidad

Ante las críticas por sus gastos en movilidad, Borghi rompió el silencio a través de mensajes de WhatsApp. La periodista explicó su postura de forma tajante: “Yo me muevo mucho en la calle porque trabajo con la producción periodística y, además, tiene que ver con un tema de seguridad y rapidez. Es cierto que la empresa nos pone a disposición esto". Sobre el apoyo recibido ante estas acusaciones, sentenció: "Yo chequeé el mensaje, y recibí la respuesta que sabía que iba a recibir, un respaldo absoluto”.

Mientras se define su futuro, que la situaría en la señal LN+ en lugar de Horacio Cabak, queda atrás una carrera que inició como cronista de exteriores y se consolidó en ciclos como Está pasando.