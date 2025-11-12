El Hospital Doctor Guillermo Rawson fue distinguido a nivel nacional al recibir la certificación como “Establecimiento de salud comprometido con la calidad” (nivel avanzado), otorgada por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud. La institución sanjuanina se ubicó entre los tres hospitales del país que cuentan con esta categoría, junto al Hospital Garrahan de Buenos Aires y El Cruce, de Florencio Varela.

Esta certificación reconoce a los establecimientos públicos y privados que demuestran compromiso con la mejora continua en la atención sanitaria, a través de procesos de autoevaluación y revisión de buenas prácticas.

El Hospital Rawson ya había obtenido este reconocimiento en 2023, válido por dos años, tras implementar el proceso de “Autoevaluación de Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud”.

Entre las áreas que participaron en el proceso de certificación se encuentran Gestión de Calidad, Mantenimiento, Higiene y Seguridad, Ingeniería Clínica, Gestión de Pacientes, Vacunatorio, Farmacia, Laboratorio Central, Maternidad, Informática y Urgencias, además de los comités internos de Seguridad del Paciente y Control de Infecciones.

Con este logro, el Hospital Rawson reafirma su liderazgo en el sistema sanitario provincial y su compromiso con la mejora continua de los servicios y la atención de los pacientes.