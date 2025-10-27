El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) fue “un éxito rotundo” y consideró que los resultados electorales evidencian cómo la ciudadanía comprendió el mensaje de Javier Milei. En diálogo con Radio Mitre, Francos cuestionó la transparencia de elecciones previas con boletas partidarias y estructuras clientelares, afirmando que “el pueblo entendió el mensaje del Presidente, y es bueno que la oposición también lo entienda”.

El funcionario destacó que la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en la mayoría de las provincias permite al Gobierno asumir una posición de fuerza en el Congreso: “No es lo mismo tener treinta y cinco diputados que tener noventa y pico. Nos hemos convertido en el bloque más importante de la Cámara”, agregó.

Francos enfatizó que los resultados no constituyen un cheque en blanco, pero reconoció que el respaldo popular brinda mayor legitimidad para avanzar en la agenda económica y política del Ejecutivo. “Sí sentimos que nos ha dado el pueblo argentino un apoyo muy importante para esta etapa que viene”, afirmó.

Sobre la relación con la oposición, el jefe de Gabinete mencionó que existen canales de diálogo abiertos con diversos dirigentes y destacó la experiencia de legisladores como Miguel Ángel Pichetto, con quien se pueden abordar diferencias tras un período marcado por la minoría parlamentaria del oficialismo.

En su análisis general, Francos señaló que esta elección dejó “ganadores y perdedores” en el escenario político: entre los principales vencedores destacan Javier Milei, su hermana Karina Milei, Diego Santilli, proyectado como candidato a gobernador, y Patricia Bullrich, que superó el 50% pese a su campaña solitaria. Entre los perdedores, resaltó al peronismo bonaerense, que en poco más de un mes pasó de una victoria arrolladora a una derrota sorpresiva en la provincia clave del kirchnerismo.

En este contexto, el funcionario remarcó la importancia de la Boleta Única como un instrumento que “lleva a reflexionar” sobre la transparencia electoral y sostuvo que los resultados evidencian que “todos debemos haber aprendido, también los gobernadores y los legisladores”. La lectura oficial indica que el respaldo de los ciudadanos no solo fortalece al Ejecutivo, sino que proyecta un escenario de estabilidad política y mayor control sobre la agenda de gobierno en el Congreso.