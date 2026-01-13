El Auditorio “Juan Victoria”, uno de los espacios culturales más emblemáticos de San Juan, permanecerá cerrado por refacciones al menos durante el primer semestre del año. La situación obligará a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan a modificar su dinámica habitual y a buscar escenarios alternativos para sostener su actividad artística.

Así lo confirmó Alfredo Agusto, director del Centro Artístico Orquestal de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), quien explicó que desde diciembre la sala principal del auditorio no puede ser utilizada por razones de seguridad, mientras avanzan obras de acondicionamiento en el edificio ubicado en calle 25 de Mayo 1215 Oeste, en Capital.

Un año sin su sala habitual

Según detalló Agusto, el cierre del Auditorio “Juan Victoria” marca un “año particular” para la Orquesta, ya que se trata del espacio donde tradicionalmente desarrolla su temporada de conciertos. Desde diciembre, la actividad artística quedó suspendida en la sala, aunque el sector administrativo continuó funcionando.

“Por seis o siete meses no vamos a poder usar la sala”, señaló el director, al tiempo que reconoció que esta situación genera menor previsibilidad a la hora de planificar la agenda anual de presentaciones.

Las refacciones previstas

Las obras en el auditorio contemplan trabajos clave para el funcionamiento del edificio. Entre ellos, se destaca la renovación integral del sistema de calefacción y aire acondicionado, que también alcanzará al foyer, un sector que había sufrido daños en el cielorraso tras el terremoto de 2021 y que será reacondicionado.

En la sala principal, las tareas incluyen el recambio de la cuerina de los asientos y la alfombra, mejoras que apuntan a optimizar las condiciones de confort y seguridad para el público y los músicos. De acuerdo con lo informado a las autoridades universitarias, el alcance de las refacciones será más acotado de lo inicialmente previsto, pero suficiente para resolver los problemas estructurales y de funcionamiento.

Conciertos fuera del Auditorio

Ante la imposibilidad de utilizar su sede habitual, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ proyecta presentaciones en otros espacios culturales de la provincia. Uno de ellos es el Teatro del Bicentenario, donde ya realizó el cierre de la última temporada el 5 de diciembre, con un concierto que incluyó obras de Johann Nepomuk Hummel y Antonín Dvořák.

También se evalúa la posibilidad de ofrecer conciertos en el Cine Teatro Municipal de la Capital y en el Cine Teatro de Albardón, ampliando así el alcance territorial de la propuesta artística universitaria.

La salida a los departamentos

Más allá de las dificultades logísticas, desde el Centro Artístico Orquestal destacan el costado positivo de este escenario. Para Agusto, la imposibilidad de usar el Auditorio “Juan Victoria” abre la oportunidad de reforzar la presencia de la Orquesta en distintos puntos de la provincia y de llegar a nuevos públicos.

En ese sentido, adelantó que se analiza la posibilidad de presentarse en Jáchal, con un concierto en el polideportivo departamental. “Cuando salimos a los diferentes departamentos tenemos otra llegada, otro público”, sostuvo, y remarcó que este tipo de presentaciones tiene un valor cultural equivalente al de un concierto en la sala histórica.

Mientras avanzan las refacciones, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ se prepara así para un año marcado por la itinerancia, con el objetivo de sostener su actividad artística y fortalecer el vínculo con la comunidad sanjuanina en distintos escenarios.