El método Rial: por qué Jorge no le facilita las cosas a Morena

Mientras Morena Rial continúa detenida en la unidad penitenciaria de Magdalena, su situación judicial se mantiene complicada tras un duro revés que sufrió el 29 de octubre, cuando no logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

En medio de este escenario, surgieron rumores sobre un distanciamiento definitivo con su padre, Jorge Rial. No obstante, Facundo Ventura, hijo del periodista Luis Ventura, visitó el programa “Mediodía Bien Arriba” para desmentir categóricamente estas versiones.

Publicidad

Ventura aseguró, basándose en su comunicación con el círculo directo de la joven, que el conductor no le ha soltado la mano a su hija. Afirmó que, si bien Jorge Rial está harto, sigue acompañándola. La declaración de Ventura fue firme: “No es cierto que Rial le soltó la mano, yo hablo con el entorno directo de ella y sé que están hablando diariamente. Está harto, pero eso no significa que no la acompañe”.

El fuerte dato que aportó Facundo Ventura radica en la nueva dinámica establecida por el conductor. Jorge Rial habría tomado la decisión de no facilitarle las cosas a su hija para obligarla a aprender de la situación.

Publicidad

Ventura explicó la posición del conductor, señalando: “No le soltó la mano pero tampoco le quiere hacer las cosas fáciles, porque si no Morena tampoco aprende más”. Y agregó, utilizando una analogía carcelaria: “Es como que le pusieran una puerta giratoria en la cárcel, entra y sale como quiere, entonces un poco se tiene que golpear si quiere aprender. Yo creo que Jorge no le facilita las cosas pero sí la acompaña”.