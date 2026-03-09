Ante la fuerte caída de fondos nacionales destinados a planes habitacionales, el municipio de Caucete decidió avanzar con una alternativa para facilitar el acceso a la tierra. La intendenta Romina Rosas confirmó que el departamento pondrá a la venta **30 lotes con servicios** que pertenecen al loteo Enfermera Medina y que ya se encuentran regularizados.

La iniciativa surge luego de que varios terrenos quedaran disponibles mientras se aguardaban inversiones para la construcción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o programas nacionales que finalmente no se concretaron. Frente a ese escenario, la gestión municipal optó por ofrecerlos directamente a los vecinos.

Publicidad

“Hemos comenzado a generar terrenos que nos permitan la venta de lotes. Así quedaron algunos lotes del loteo Enfermera Medina que totalizan unos 30 que estarán a disposición”, explicó Rosas.

La jefa comunal detalló que el municipio trabajó previamente en el saneamiento legal de los terrenos para poder avanzar con su comercialización. “Vamos saneando todo previamente en materia de titularidad de terrenos y demás, y vamos a proceder a la venta de estos lotes”, indicó.

Según adelantó, el municipio también evalúa avanzar con otros terrenos municipales que podrían subdividirse en el futuro para ampliar la oferta de suelo urbano en el departamento.

Publicidad

En cuanto a los valores, Rosas explicó que los precios fueron determinados por el Tribunal de Tasaciones de la provincia, por lo que el municipio debe ajustarse a esos montos establecidos oficialmente. “Los lotes están tasados según el Tribunal de Tasaciones de la provincia, nosotros no podemos salir fuera de ese eje, eso es lo que legalmente corresponde”, señaló.

Los interesados deberán acercarse a la Municipalidad de Caucete para iniciar el expediente correspondiente y comenzar el proceso de compra. El esquema contempla tanto la posibilidad de adquirir los terrenos al contado como mediante financiación.

Publicidad

“Deberían acercarse por la municipalidad, iniciar expediente del pedido de la compra e inmediatamente se comienza a trabajar con ellos. Los vamos a poner a la venta en efectivo y también en cuotas, que tendrá otro precio por la financiación”, detalló la intendenta.

Uno de los aspectos destacados del loteo es que los terrenos ya cuentan con los servicios básicos instalados, lo que permite que quienes los adquieran puedan comenzar a proyectar la construcción de su vivienda.

“El loteo de Enfermera Medina ya tiene agua y servicio eléctrico, incluso con la pilastra en puerta. Es uno de los últimos loteos que logramos regularizar desde el municipio”, explicó Rosas.

La intendenta remarcó que si bien la propuesta no implica la entrega de viviendas terminadas, representa una oportunidad para que muchas familias puedan acceder a un terreno y comenzar a planificar su casa propia. “No será una casa, pero sí para que las familias puedan construir el día de mañana”, afirmó.

Respecto al costo de los terrenos, Rosas aseguró que los valores son más accesibles que los del mercado inmobiliario privado debido al mecanismo de tasación oficial. “Son mucho más baratos que lo que se ve en el mercado, porque al tasarlos el Tribunal de Tasaciones los valores son distintos”, explicó.

Los recursos que se obtengan de la venta de los terrenos ingresarán directamente a las arcas municipales. “Esos fondos entran en rentas generales del municipio”, confirmó la jefa comunal.

Con esta iniciativa, el municipio de Caucete busca generar nuevas herramientas para facilitar el acceso a la tierra en un contexto marcado por la reducción de programas habitacionales y la dificultad de muchas familias para ingresar al mercado inmobiliario.