Representantes de las principales cámaras productivas de San Juan elevaron una nota formal a la Comisión de Agricultura y Hacienda de Diputados para reclamar acciones inmediatas frente a la emergencia hídrica que afecta al entramado productivo provincial. El documento exige instancias de participación directa, planificación conjunta y mayor transparencia en el presupuesto del Departamento de Hidráulica, organismo dependiente del Ministerio de Obras y atravesado por un esquema descentralizado que, según los productores, dificulta la coordinación y ralentiza decisiones clave.

Los que firmaron la nota fueron Patricio Vallejo y Raúl Albiñana de la Asociación Argentina de Productores de Pistacho, Pablo Martín y Andrés Roca de la Asociación Civil Mesa Vitícola de San Juan, Juan Manrique y Gustavo Iranzo de la Cámara Agrícola de San Juan, Sergio López de la Asociación Chacareros Temporarios de San Juan, Rodolfo Posleman de la Asociación Sanjuanina de Productores de Semilla y Javier García y Juan Ruiz de la Cámara de Productores Empacadores de Ajos y afines.

En la presentación, las cámaras solicitaron cuatro medidas centrales: una convocatoria formal para exponer la situación crítica del riego y la infraestructura; la participación de las entidades en la discusión pre-parlamentaria sobre una eventual ampliación o prórroga de la emergencia hídrica; la presentación oficial de un Plan de Necesidades que detalle obras, mantenimiento, modernización y presupuesto; y un informe comparativo que precise cuánto dinero fue asignado y cuánto se ejecutó realmente en 2025, discriminado por partidas y obras. Para los firmantes, la falta de respuestas y la persistente burocracia han dejado sin ejecutar acciones urgentes vinculadas a canales de riego, defensas y obras menores que consideran imprescindibles para sostener la producción.

Los productores también remarcaron que las juntas de riego han incrementado el canon —de 10.000 a 80.000 pesos— para financiar obras prioritarias, pero expresaron su disconformidad al señalar que esos fondos no se están traduciendo en intervenciones concretas. Según plantearon, el circuito administrativo entre las juntas, el Departamento de Hidráulica y el Ministerio de Obras genera demoras que se vuelven críticos en un contexto de crisis hídrica prolongada. Por ello pidieron instalar una mesa de trabajo permanente con la Comisión legislativa para evitar que los reclamos sigan demorados en expedientes sin resolución.

La respuesta de Diputados

El diputado provincial Luis Rueda se refirió al reclamo sobre el canon: “Las juntas de riego informaron que incrementaron el canon para recaudar más y destinarlo a obras importantes, pero que Hidráulica no devuelve ese esfuerzo en intervenciones concretas”. Según explicó a DIARIO HUARPE, los productores señalaron que “existe demasiada burocracia en el circuito de expedientes”, motivo por el cual pidieron articular un plan integral y un mecanismo de seguimiento conjunto.

Relató que “acordamos remitirles las modificaciones que envíe el Ejecutivo sobre la ley de emergencia hídrica para que puedan analizarlas y realizar aportes antes del debate parlamentario”. La articulación busca que “la mesa de trabajo sea permanente y permita un contacto directo para canalizar las problemáticas sectoriales”.

Respecto de los plazos, el legislador señaló que las cámaras reclamaron celeridad: “Ellos quieren que esto sea inmediato, porque la preocupación en los sectores es muy grande y consideran que las decisiones deben tomarse ya”.

