Qué es la menigitis, cuáles sus sintomas y cómo vacunarse

La muerte de una niña de 11 años por meningitis, quien no estaba inmunizada según la autopsia preliminar, pone en foco una vacuna gratuita y obligatoria del Calendario Nacional. Te contamos qué enfermedad previene, los síntomas de alerta y el esquema completo.

La investigación por la muerte de Alma Abigail, de 11 años, en el Hospital Rawson, ha revelado un dato crucial que trasciende el caso judicial por presunta mala praxis: la autopsia preliminar indica que la causa fue una meningitis y que la menor no estaba vacunada contra esta enfermedad.

Este hecho trágico pone en primer plano la importancia de la vacuna contra el meningococo, una inmunización disponible de forma gratuita en el Calendario Nacional de Vacunación para proteger contra una de las formas más graves y potencialmente fatales de meningitis.

¿Qué es la Meningitis y por qué es tan grave?

La meningitis es la inflamación de las membranas (meninges) que cubren el cerebro y la médula espinal. Si bien puede ser causada por virus y hongos, las meningitis bacterianas son las más peligrosas. Pueden poner en riesgo la vida en cuestión de horas o dejar secuelas neurológicas permanentes, como pérdida de audición, daño cerebral o amputaciones, incluso con tratamiento.

El meningococo (Neisseria meningitidis) es una de las bacterias más temidas, capaz de causar Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), que se presenta como meningitis y/o sepsis (una infección generalizada de la sangre). La sepsis, precisamente, puede causar el fallo múltiple de órganos y las características manchas púrpuras en la piel, síntomas que fueron descritos por la madre de la niña fallecida en el Rawson.

¿Cuáles son los síntomas de alerta?

Los síntomas pueden variar con la edad, pero es fundamental actuar con urgencia ante cualquier sospecha:

En lactantes: Irritabilidad, fiebre, rechazo al alimento, somnolencia excesiva y llanto intenso e inconsolable.

En niños, adolescentes y adultos: Fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas y vómitos, somnolencia o confusión, y manchas de color púrpura o rojizas en la piel que no desaparecen al estirarla (un signo de sepsis). La sensibilidad a la luz (fotofobia) es también común.

Ante la aparición de estos síntomas, se debe buscar atención médica inmediata.

¿Cómo nos protege la vacuna?

La vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (ACYW) previene las infecciones graves causadas por los cuatro serogrupos más comunes de la bacteria (A, C, W e Y). Su inclusión en el calendario tiene un doble objetivo: proteger a los más vulnerables y reducir la circulación de la bacteria en la comunidad.

Calendario Nacional: ¿Quiénes deben vacunarse y cuándo?

La estrategia de vacunación está diseñada en dos etapas clave para generar protección individual y colectiva (inmunidad de rebaño):

En la primera infancia (esquema primario): 1ª dosis: a los 3 meses de vida.

2ª dosis: a los 5 meses.

Refuerzo: a los 15 meses.

Objetivo: Proteger al grupo etario con mayor riesgo de enfermar gravemente y morir. En la adolescencia (esquema fundamental): Una dosis única: a los 11 años.

Objetivo: No solo protege directamente a los preadolescentes, sino que es una estrategia clave de salud pública. Los adolescentes y adultos jóvenes son los portadores más frecuentes de la bacteria en la nariz y la garganta (sin enfermarse). Vacunarlos reduce drásticamente la circulación del meningococo, protegiendo de manera indirecta a los bebés que aún no completaron su esquema y a otras personas no vacunadas.

Un recordatorio vital

La vacuna es gratuita y obligatoria en todos los vacunatorios y centros de salud públicos del país.

Es fundamental concurrir con el carnet de vacunación para verificar y registrar las dosis aplicadas.

El control de salud anual, incluso cuando la persona no está enferma, es una oportunidad para chequear el estado de vacunación.

Para consultas sobre el calendario, el Ministerio de Salud de la Nación dispone de la línea gratuita 0800-222-1002 (opción 5).

La tragedia del Hospital Rawson, más allá del resultado de la causa judicial por la atención médica, funciona como un recordatorio doloroso y urgente sobre la responsabilidad colectiva e individual de cumplir con el calendario de vacunación.