Este domingo, el papa León XIV celebró su cumpleaños número 70 años durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles se congregaron para acompañarlo. Entre ellos, destacó la presencia de numerosos peruanos, en reconocimiento a la estrecha relación del pontífice con Perú, país donde ejerció como obispo y del cual posee la nacionalidad.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el papa se dirigió a la multitud con un tono jovial: “Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, mientras observaba las pancartas con mensajes de felicitación. Agradeció a Dios, a sus padres y a todos quienes recordaron su cumpleaños en oración, mientras una banda interpretaba la tradicional canción de cumpleaños en la plaza vaticana.

La comunidad peruana residente en Roma desplegó una gran pancarta con los colores rojo y blanco de la bandera nacional, con un mensaje de felicitación enviado desde Monsefú, en la provincia de Chiclayo, lugar donde León XIV fue obispo. Durante los saludos posteriores al Ángelus, el pontífice dirigió palabras a diversas entidades, entre ellas la Asociación religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú.

El pontífice estadounidense también recibió saludos y reconocimientos de figuras relevantes del ámbito eclesiástico y político italiano. El presidente Sergio Mattarella, en una carta, valoró el “enérgico llamamiento” del Papa a una “paz desarmada y desarmante” desde su elección el 8 de mayo, y expresó preocupación por el aumento de conflictos a nivel global.

Por la tarde, a las 17:00 hora local, León XIV encabezó una ceremonia en la basílica de San Pablo Extramuros dedicada a los mártires del siglo XXI, enmarcando así una jornada cargada de actos conmemorativos. Además, el Vaticano difundió extractos de la primera entrevista concedida por el pontífice desde su elección, coincidiendo con la publicación de su biografía titulada “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú.

La Conferencia Episcopal Italiana y el cardenal Baldassare Reina, vicario en la diócesis de Roma, enviaron felicitaciones oficiales en nombre de la Iglesia italiana. El cardenal expresó: “Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”.

Robert Francis Prevost, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, posee ascendencia francesa, italiana y española, además de la nacionalidad peruana adquirida tras su labor en Sudamérica. Con su cumpleaños número 70, es el pontífice más joven desde hace más de tres décadas, desde Juan Pablo II, quien fue elegido a los 58 años y alcanzó esa edad en 1990.

La celebración en la Plaza de San Pedro estuvo marcada por un emotivo homenaje al papa Francisco, con un espectáculo musical y lumínico único en el que miles de drones formaron su rostro en el cielo. El concierto gratuito “Grace for the World” reunió a decenas de miles de asistentes y contó con la participación de artistas internacionales como Karol K, Pharrell Williams, John Legend y Andrea Bocelli.

La oficina de prensa vaticana destacó que “la pasada noche, miles de personas desearon un feliz cumpleaños a León XIV durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro”. Además, niños hospitalizados en el Bambino Gesú enviaron dibujos al papa que lo representaban con banderas de la paz, un tema central en su magisterio desde que asumió el pontificado.