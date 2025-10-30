El peronismo pidió informes por la colocación de carteles en la Circunvalación

El Bloque Justicialista presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que clarifique el proceso de colocación de carteles especiales en la Avenida Circunvalación. La iniciativa, que ya tomó estado parlamentario, busca determinar si esta acción se ajusta al convenio de mantenimiento previamente acordado entre la Nación y la Provincia y aprobado por la legislatura.

Fernanda Paredes impulsa un pedido de informes por los carteles de la Circunvalación. FOTO: Gentileza

La diputada provincial Fernanda Paredes, impulsora del proyecto, explicó que el pedido se origina a raíz de una nota formal que Vialidad Nacional dirigió a Vialidad Provincial. Esta comunicación, con fecha de mediados de octubre, alertaría sobre una posible modificación no consultada. “Lo hemos hecho en el ánimo de entender el cumplimiento y el respeto irrestricto a las formas”, señaló la legisladora.

En este sentido, Paredes recordó que la Cámara había aprobado por ley el convenio para el mantenimiento de la Circunvalación, el cual establece que cualquier modificación, mejora o incorporación en la vía debe ser consultada previamente a Vialidad Nacional. La nota de la entidad nacional, por lo tanto, activó la necesidad de investigar si los trabajos realizados contaron con las autorizaciones correspondientes.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos informe respecto a si el convenio se está cumpliendo en debida forma y si tenían las autorizaciones respectivas para hacer todo lo que se ha hecho en la avenida de circunvalación”, precisó la diputada. El objetivo del pedido es, fundamentalmente, verificar el estricto cumplimiento de los acuerdos legislativos y garantizar que toda modificación en la vía se realice dentro del marco legal establecido.