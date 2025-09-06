El titular de CAFAVI, Rubén Carballo, fue víctima de un violento asalto la noche del viernes 6 de septiembre en el kilómetro 32 de González Catán, donde seis delincuentes lo interceptaron con fines de robo. Durante el ataque, Carballo recibió un disparo en el brazo, culatazos en la cabeza y varios golpes, pero logró defenderse, lo que terminó con la muerte de uno de los agresores. El resto de los asaltantes escapó del lugar.

El propio Carballo relató lo sucedido a su entorno mediante audios. “Me acaban de robar, me metieron un tiro”, dijo en uno de los mensajes, donde aclaró que se encontraba fuera de peligro a pesar de las heridas. En otro testimonio grabado, añadió: “Tengo un tiro en el brazo, me llevé puesto uno, eran seis en total, dos culatazos en la cabeza y varios golpes”.

Consciente de las consecuencias judiciales, Carballo reconoció en otro audio: “Vamos a ver cómo piloteamos judicialmente ahora, hay un muerto ahí, avisaron que se murió”.

El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, reaviva el debate sobre la legítima defensa en un contexto marcado por la inseguridad, que esta vez alcanzó directamente a un referente que acompaña a víctimas de delitos y sus familias.