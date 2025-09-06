País > Buenos Aires
El presidente de una ONG de víctimas de delitos fue baleado y mató a un delincuente
POR REDACCIÓN
El titular de CAFAVI, Rubén Carballo, fue víctima de un violento asalto la noche del viernes 6 de septiembre en el kilómetro 32 de González Catán, donde seis delincuentes lo interceptaron con fines de robo. Durante el ataque, Carballo recibió un disparo en el brazo, culatazos en la cabeza y varios golpes, pero logró defenderse, lo que terminó con la muerte de uno de los agresores. El resto de los asaltantes escapó del lugar.
El propio Carballo relató lo sucedido a su entorno mediante audios. “Me acaban de robar, me metieron un tiro”, dijo en uno de los mensajes, donde aclaró que se encontraba fuera de peligro a pesar de las heridas. En otro testimonio grabado, añadió: “Tengo un tiro en el brazo, me llevé puesto uno, eran seis en total, dos culatazos en la cabeza y varios golpes”.
Consciente de las consecuencias judiciales, Carballo reconoció en otro audio: “Vamos a ver cómo piloteamos judicialmente ahora, hay un muerto ahí, avisaron que se murió”.
El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, reaviva el debate sobre la legítima defensa en un contexto marcado por la inseguridad, que esta vez alcanzó directamente a un referente que acompaña a víctimas de delitos y sus familias.
En Puerto Madryn se realizó la 63ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Allí se eligió al nuevo Consejo Ejecutivo para el período 2025-2026, Martín Etchevers de Clarín alcanzó la presidencia; Diego Fuentes de Diario Huarpe, la vicepresidencia 1º y Pablo Deluca, la vicepresidencia 2º.
En Puerto Madryn se realizó la 63ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Allí se eligió al nuevo Consejo Ejecutivo para el período 2025-2026, Martín Etchevers de Clarín alcanzó la presidencia; Diego Fuentes de Diario Huarpe, la vicepresidencia 1º y Pablo Deluca, la vicepresidencia 2º.
El jefe de Gabinete Francos volvió a señalar a Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, como implicado en la filtración de audios del Ejecutivo. Las acusaciones se reavivan tras una entrevista a la expareja y socia de Bindi, quien afirma que él participó en la operación de inteligencia ilegal.
Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Federal de Mendoza logró interceptar un cargamento de casi tres kilos de cocaína con destino a San Juan, deteniendo a cuatro personas y reforzando la estrategia del Plan Regional de Seguridad de Cuyo contra el narcotráfico transfronterizo.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Federal de Mendoza logró interceptar un cargamento de casi tres kilos de cocaína con destino a San Juan, deteniendo a cuatro personas y reforzando la estrategia del Plan Regional de Seguridad de Cuyo contra el narcotráfico transfronterizo.
El jefe de Gabinete Francos volvió a señalar a Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, como implicado en la filtración de audios del Ejecutivo. Las acusaciones se reavivan tras una entrevista a la expareja y socia de Bindi, quien afirma que él participó en la operación de inteligencia ilegal.