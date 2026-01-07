El reclamo de Messi a su esposa que provocó discordia: "Ya no sos como antes"

Lionel Messi brindó una entrevista para el canal de streaming Luzu, donde conversó con Diego Leuco y Nicolás Occhiato sobre su vida íntima y detalles inéditos fuera de las canchas.

Durante la charla, el futbolista repasó su historia con Antonela Roccuzzo y recordó las dificultades de la comunicación durante su juventud: “En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. En esa época chateábamos más, habíamos mandado más emails. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo. Allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo".

"Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y la verdad que después del Sub 20 ahí en Argentina fue un salto. A los 20 ya llevaba un año. El primer beso creo que fue antes. Ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. Esta es la mujer de mi vida. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”, sumó.

El astro también confesó el momento exacto en el que decidió apostar por la relación: “Yo sabía que en el momento que caía a Rosario no me podía mandar ninguna y ahí pensé ‘es la mujer de mi vida’, en esa época no estaba la propuesta formal de noviazgo, ya lo éramos”.

Sin embargo, admitió que su forma de ser reservada generó cambios en la dinámica de pareja: “Me gusta que las personas que más quiero estén siempre bien. Hacerlas sentir bien. Ella es más demostrativa que yo. Hablamos mucho que ella dejó de serlo porque a mí no me gustaba”. Incluso, reveló que en una ocasión le reclamó: “'Ya no sos como antes'”.

En cuanto a su personalidad, Messi reconoció ser alguien complejo en el trato diario: “Me gusta hacer sentir bien y feliz a la gente que quiero”, aunque aceptó que “me rompe las bolas eso de mandar mensajes, soy más raro que la mierda”.

La entrevista también abarcó temas diversos como su encuentro con Charly García, donde percibió “una energía especial”, el motivo por el cual no se concretó su llegada a River Plate y su preferencia por una bebida alcohólica particular “para que pegue rápido”.