El sanjuanino Lisandro Sisterna, navegante de Kevin Benavides, volvió a brillar en el Dakar 2026, tras alcanzar el podio nuevamente en una jornada exigente del rally más desafiante del mundo.

La dupla argentina, que fue tercera en la etapa 6 y se consagró ganadora de la etapa 7, consolidó su liderazgo y mostró su jerarquía competitiva. En la etapa 9, que conectó Wadi Ad-Dawasir con un campamento-refugio en pleno desierto, el equipo llegó a la meta provisionalmente en la segunda posición, a apenas 1 minuto y 20 segundos del ganador del día, Paul Spierings, quien sorprendió a todos con su rendimiento.

La jornada fue especialmente exigente, ya que se desarrolló sin asistencia mecánica, obligando a pilotos y navegantes a administrar la velocidad y cuidar la integridad del vehículo. La etapa incluyó 123 kilómetros de enlace y 418 kilómetros cronometrados, recorridos entre la madrugada y la mañana bajo condiciones extremas del desierto.

Con este resultado, Sisterna y Benavides mantienen su presencia en los primeros puestos de la clasificación general, reafirmando su experiencia y consistencia en el rally más exigente del planeta.