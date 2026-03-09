El secreto de las mejores cookies de chocolate caseras en minutos

Lograr las galletitas perfectas que todos aman es posible siguiendo una técnica precisa que equilibra el chocolate fundido con una textura irresistible.

Para obtener unas 12 cookies medianas, se requieren 150 g de manteca a temperatura ambiente, 100 g de azúcar rubia, 50 g de azúcar blanca, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, 180 g de harina 0000, 30 g de cacao amargo en polvo, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal y 150 g de chips de chocolate o chocolate troceado. Según la receta, "la manteca blanda y el azúcar combinados con huevo aseguran textura suave por dentro y ligera firmeza en los bordes".

La preparación inicia batiendo la manteca con los azúcares hasta cremar, para luego añadir el huevo y la vainilla. Los secos deben tamizarse e incorporarse gradualmente antes de sumar los chips de chocolate suavemente.

Un consejo clave advierte: "no sobrebatir la masa; mezclar demasiado activa el gluten y endurece las cookies". Para el armado, se forman bolitas de 3 cm con cuchara sobre una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas y aplastándolas ligeramente si se desea.

El horneado a 180°C toma de 10 a 12 minutos hasta que los bordes doren pero el centro siga blando. Se recomienda dejar enfriar en la placa antes de pasar a rejilla porque "el centro continuará cocinándose con el calor residual, logrando textura blandita sin que se sequen". Estas cookies, ideales para acompañar leche, café o mate, deben guardarse en un recipiente hermético para mantener su calidad.