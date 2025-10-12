El presente de Wanda Nara está marcado por los éxitos y nuevos desafíos profesionales, como su vuelta a la pantalla como conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, esta felicidad pública no ha opacado los dolores en su vida personal, sobre todo en medio de la conflictiva separación de Mauro Icardi.

En un cara a cara con Dante Gebel en La divina noche de Dante (El Trece), la empresaria se mostró sin máscaras y abrió su corazón sobre su duelo sentimental.

Wanda Nara se sinceró sobre el quiebre definitivo con Icardi, señalando que le "costó mucho salir de mi relación" y que le "resultó difícil salir de esa relación". La conductora reveló que fueron "tres años muy duros" en los que su prioridad fue "intentar resguardar a mis hijos".

El contexto de la vida en Turquía añadió una gran dificultad al proceso. Wanda confesó que estaba viviendo mal en Turquía, un país lejano con otra cultura, y sentía la responsabilidad porque ella había hecho todo para que se mudaran allí. Ella describió esa etapa como "mucha presión", y en ese momento no pensaba en ella misma, sino en los chicos, el club y todos los demás.

La culpa y el deber como madre fueron el principal tormento de Wanda durante el final de su matrimonio. Entre lágrimas, admitió sentir "culpa por haber encontrado ese destino y de haberles quitado a mis hijos la posibilidad de vivir en familia de manera tradicional”.

Wanda se refirió a la imagen de familia que ella no pudo darles, mencionando la "familia de Peppa Pig o de Los Simpson". Reflexionó que sus hijos son de esta era y tienen otra cabeza, mientras que la que tenía la "cabeza antigua" (como su abuela que tuvo 60 años de matrimonio) era ella.

La entrevista también abordó el costado más difícil de la empresaria: su salud. Wanda recordó la incertidumbre cuando recibió el diagnóstico, pues "no terminaba de entender lo que me pasaba". Explicó que "nadie me lo terminaba de confirmar, nadie me lo quería decir", ya que debían esperar los resultados de la punción de médula y los estudios, algunos de los cuales viajaron a Estados Unidos.

Al hablar de su fe, Wanda se quebró al decir que en ese momento de incertidumbre "Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá es lo único que te importa...". Cuando Gebel le preguntó si sus hijos sabían, Wanda explicó que no. Sin embargo, los más grandes se enteraron y "se encerraron en un baño y no querían salir".

Finalmente, la actriz afirmó que esta experiencia de salud y duelo le recordó las "prioridades exactas de la vida". Ahora le da mucha más importancia a los "momentos importantes", se acercó mucho más a su padre, con quien estaba alejada, y sintió que todo le importaba "menos". Ella concluyó que ahora le "encontrás más el sentido a cada día. Vivir la vida".