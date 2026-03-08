En Santa Lucía, una mesa familiar logra lo que pocos algoritmos pueden: unir una historia generacional en un solo brindis. Lo que comenzó como un registro íntimo, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Melina Murciano (26) decidió subir un video a TikTok mostrando a las cinco mujeres de su vida y la respuesta del público fue inmediata. Miles de personas se sorprendieron al ver la lucidez de la tatarabuela Ana Martin (88), junto a su hija Betty Solera (69), su nieta Erika García (46), su bisnieta Melina y la pequeña tataranieta Alexia Rodríguez (8).

Un fenómeno que tocó fibras sensibles

"La verdad que me sorprende mucho el alcance. Al principio no me daba cuenta de la dimensión de tener tantas mujeres especiales juntas", confiesa Melina a DIARIO HUARPE. "La gente se sorprende mucho porque hay muchas personas que dicen: 'Ay, yo nunca pude conocer a mi abuela o a mi bisabuela'. Vernos a todas juntas y compartiendo es muy loco".

Las cinco mujeres de la familia se reúnen temporalmente para mantener vivo el lazo que las une.

Para Melina, el video fue una forma de inmortalizar un privilegio que sabe que es finito. "Desde que me quedé embarazada, hacemos las fotos de las cinco generaciones todos los años. Mi bisabuela es una mujer grande y por eso queríamos retratar todo eso siempre", explica con emoción.

El contraste de las cinco generaciones

La nota de color no está solo en la longevidad, sino en el contraste de los tiempos. Ana, la matriarca nacida en 1937, guarda anécdotas de un San Juan rural que hoy es cemento. "Ella vivía en una finca donde hoy es la terminal de colectivos. Al lado había un psiquiátrico y nos cuenta historias de cuando se escapaban y se metían al campo. Una vez, una paciente de ese lugar entró a su cocina a pedirle un peine y pan; mi bisabuela se lo dio con todo el miedo del mundo y después vio a los enfermeros buscándola", relata Melina entre risas.

Ana Martin y Bety Solera, las primeras de las cinco generaciones.

Esa evolución del tiempo también se refleja en los logros. Mientras Ana trabajó en la cosecha desde los 6 años y las generaciones siguientes postergaron estudios por la crianza, Melina rompió la racha: "De las cinco, recién fui yo la que pudo llegar a tener un título universitario. Me recibí en la Escuela de Policía y espero el nombramiento. El orgullo de mis abuelas y de mi mamá es vernos llegar a donde ellas no pudieron. Trato de transmitir eso a mi hija".

Las fotos y valores, el secreto de la unión

A pesar de que el video de TikTok las hizo famosas, en la intimidad de Santa Lucía los valores siguen siendo los mismos de hace décadas. Se juntan para los cumpleaños de Ana, quien suele festejarlos dos veces al año por un viejo error en su inscripción, y comparten siempre una taza de chocolate caliente con pistiños.

El valor familiar mantiene unidas a las cinco generaciones de sanjuaninas que se viralizaron en TikTok.

Allí, entre risas y anécdotas, Melina atesora cada consejo de oro de su bisabuela. Entre ellos, uno sobre las relaciones: "Algo que mi bisabuela siempre me decía es que nunca hay que pelear ni discutir; vayan a dormir y al otro día lo solucionan. Siempre me lo acuerdo".

Un 8M de resistencia y orgullo

Este Día Internacional de la Mujer, la historia de estas cinco sanjuaninas cobra un sentido especial. Para Melina, no se trata solo de un video viral, sino de la "resistencia" del género a través del siglo.

"Es un día importante para recordar el ser madres, ser hijas y esa carga de ser mujer. Si nosotras muchas cosas no funcionarían, nos guste o no. Mi hija Alexia quizás no dimensiona hoy que tiene tres abuelas y a su mamá, pero en algún momento se va a dar cuenta de lo especial que fue", concluye Melina.

Hoy, las cinco mujeres de Santa Lucía siguen siendo el pilar de una casa donde el pasado se cuenta con nostalgia y el futuro se escribe con la fuerza de un título bajo el brazo, mientras el resto del mundo las descubre a través de una pantalla de celular.