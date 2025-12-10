María Corina Machado confirmó que está rumbo a Oslo, aunque no podrá arribar a tiempo para recibir personalmente el Premio Nobel de la Paz 2025. La líder opositora venezolana envió un mensaje telefónico al presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, en el que expresó su agradecimiento y explicó las dificultades que enfrentó para viajar.

“Agradezco en nombre del pueblo venezolano, estoy en camino a Oslo”, afirmó Machado durante la conversación. En su mensaje, la dirigente destacó los riesgos asumidos para poder salir del país: “Muchas personas arriesgaron su vida para que yo pudiera llegar. Estoy muy agradecida con ellos, y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano”.

Machado aclaró que no llegará a tiempo a la ceremonia oficial, pero sí cumplirá con su agenda protocolar en Noruega: “Nos sentimos muy honrados, y por eso me entristece informar que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, estoy camino a Oslo ahora mismo”. La opositora sostuvo que cientos de venezolanos ya se encuentran en la capital noruega, al igual que su familia, a la cual no ve desde hace dos años. “Este es un premio para todos los venezolanos. Cuando llegue, podré abrazar a mi familia, a mis hijos y a tantos venezolanos y noruegos que comparten nuestra lucha”.

Un Nobel sin la presencia de la premiada

La ausencia de Machado en la ceremonia de entrega del Nobel no es un hecho inédito. En 2010, el activista chino Liu Xiaobo no pudo asistir por estar encarcelado y su silla permaneció vacía con una foto. En 2022, el bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa y en 2023 los hijos de la iraní encarcelada Narges Mohammadi recibieron el premio en su lugar.

En esta ocasión, la familia de Machado también encabeza la representación en Oslo, acompañada por varias figuras de la oposición venezolana, entre ellas Edmundo González Urrutia, presidente electo y exiliado en España desde 2024.

Invitados presidenciales en Oslo

Machado también convocó a mandatarios latinoamericanos para acompañar su premiación. Ya están presentes los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; y Paraguay, Santiago Peña. Se espera además la llegada del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

Mientras el salón del Ayuntamiento de Oslo reciba el Nobel de la Paz 2025, la protagonista de esa distinción viaja aún para encontrarse con los venezolanos que la esperan y completar, en suelo noruego, el reconocimiento a lo que considera no una victoria personal, sino el símbolo de una lucha colectiva por “democracia y libertad”.

