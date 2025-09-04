Eliminatorias: hora, TV y formaciones de Brasil vs. Chile

El Estadio Maracaná será testigo de un encuentro con agendas muy distintas en las Eliminatorias Sudamericanas. Brasil, con su boleto para el Mundial 2026 ya asegurado, recibe a una eliminada Selección Chilena. Mientras la "Canarinha" comienza su camino de renovación con una alineación totalmente ofensiva, la "Roja" apuesta por un cambio generacional, dejando atrás a las figuras históricas que le dieron gloria en el pasado.

Con nada en juego, ambos equipos usarán este penúltimo partido de las Eliminatorias Sudamericanas para realizar ajustes de cara al futuro. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, optó por dejar fuera de la convocatoria a figuras como Vinícius y Rodrygo para evaluar a nuevos talentos. De hecho, el técnico confirmó que su equipo saldrá con cuatro delanteros, con Raphinha y Gabriel Martinelli en las bandas, y Estêvão y João Pedro en el centro. Este último, según el propio Ancelotti, tiene su lugar garantizado en el once inicial.

Una de las ausencias más notables en la convocatoria brasileña es la de Neymar, el máximo goleador histórico de la selección. El delantero, que no juega con el equipo nacional desde octubre de 2023, ha sido excluido por decisión técnica de Ancelotti, quien busca contar con futbolistas en plenas condiciones físicas para el próximo Mundial.

Se viene un partidazo en las Eliminatorias Sudamericanas

Por su parte, la Selección Chilena, dirigida de forma interina por Nicolás Córdova, ha convocado a jóvenes promesas para sus últimos dos partidos. La decisión marca el fin de una era, ya que jugadores emblemáticos de la "Generación Dorada", como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, no fueron incluidos en la lista. Córdova, quien también es el técnico de la Sub-20, elogió a los veteranos, pero subrayó que el equipo necesita tiempo para renovarse de cara al Mundial 2030, una meta a la que los campeones de América ya no llegarán en edad competitiva.

El partido se disputará a las 21:30 horas en el Maracaná, un estadio que para Chile trae recuerdos agridulces, ya que se cumplen 36 años del polémico incidente en el que el portero Roberto Rojas simuló una lesión para suspender un partido y fue descubierto, lo que le costó a su selección la descalificación del Mundial de 1990. Para este encuentro, el árbitro será Alexis Herrera de Venezuela y el partido será transmitido por TyC Sports.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Fabián Hormazábal; Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Alexander Aravena; y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.