Milton Giménez, delantero de Boca Juniors, ha dado un paso trascendental en su carrera al cambiar su nacionalidad para aspirar a un lugar en el Mundial 2026. El jugador, de 29 años, se ausentó este jueves 4 de septiembre de 2025 de los entrenamientos del Xeneize con autorización para completar los trámites de su nueva ciudadanía paraguaya, a la que accedió por el origen de su padre. Esta decisión lo pone en el radar de Gustavo Alfaro, director técnico argentino de la selección albirroja, con la ilusión de representar a Paraguay en la máxima cita del fútbol en Estados Unidos, Canadá y México.

La movida de Giménez cobra especial relevancia en un momento crucial para la Albirroja, que esta misma noche podría asegurar su clasificación al Mundial si empata, marcando su regreso al torneo después de 16 años, tras su última participación en Sudáfrica 2010. La selección paraguaya busca consolidar su plantel y, según la información, carece de un centrodelantero indiscutido, posición a la que Giménez apunta con firmeza.

Para lograr su objetivo mundialista, Giménez deberá competir por el puesto con figuras como Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos (Independiente), Ronaldo Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza). Hasta la fecha, el delantero ha jugado 48 partidos con Boca Juniors y ha marcado 13 goles. Para consolidar su lugar en la selección paraguaya y ser tenido en cuenta por Alfaro, será fundamental que logre una continuidad destacada en el equipo de La Ribera. En caso de concretarse su participación, Giménez podría ser uno de los dos representantes de Boca en la próxima Copa del Mundo, junto a Leandro Paredes, integrante estable de la Selección argentina.