En una jornada de alta tensión en MasterChef Celebrity, la preparación de una compleja torta de chocolate definió al último eliminado antes de la revancha. Emilia Attias, una de las participantes con más apoyo de sus compañeros, quedó fuera del concurso este lunes 12 de enero.

Durante la gala, Andy Chango se destacó como el mejor de la noche, siendo catalogado como el "amo de los tiempos" y el "señor del reloj". La segunda mejor torta fue la de la Joaqui, a quien el jurado describió como "prolija, concentrada, buenos sabores, linda, limpia".

Publicidad

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez resultó ser la sorpresa al sobrellevar la prueba, mientras que Cachete Sierra y Marixa Balli lograron avanzar con algunas dificultades. Ante la inminente salida de Attias, Ian Lucas adelantó que "va a ser una baja grande".

Al momento de la devolución, los especialistas señalaron fallas técnicas precisas en el plato de la actriz. Donato de Santis le expresó: "Te fallaron los tiempos, trabajas con mucho entusiasmo, pero lentamente".

Publicidad

Damián Betular agregó que "el bizcocho no tiene la estructura que tiene que tener". Finalmente, Germán Martitegui destacó su perfil minucioso comentando: "Sos tan obsesiva y minuciosa, no me cabe duda que esta torta con media hora más, te quedaba perfecta".

Tras conocerse el veredicto, la concursante mostró su determinación de regresar pronto. Emilia Attias declaró: "No esperaba irme hoy. Seguramente me vean en el repechaje, porque no voy a soltar mi lugar tan fácil".

Publicidad

La competencia continuará este martes 13 de enero con el inicio de la semana de repechaje, donde diez participantes buscarán su lugar. En esta etapa se sumarán Rusherking, Evelyn Botto, Ariel Pucheta y Esther Goris.

Sin embargo, no formarán parte de la vuelta Eugenia Tobal, el Roña Castro, Valentina Cervantes ni Pablito Lescano. Asimismo, se confirmó que tras esta semana volverá a la pantalla Maxi López, quien regresó de Suiza luego del nacimiento de Lando.