Paritarias docentes en San Juan: Gutierrez asegura que la oferta fue superior a la inflación

En medio del conflicto salarial docente que atraviesa San Juan y mientras se espera una nueva reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Roberto Gutiérrez, pidió a los sindicatos “entender la situación económica” y aseguró que la propuesta salarial debe analizarse dentro del contexto nacional.

Las declaraciones del funcionario se dieron en diálogo con Radio Amanecer, luego de que los gremios UDAP, UDA y AMET decidieran suspender el paro docente de 48 horas que habían anunciado para esta semana, tras la aplicación de la normativa que obliga a garantizar un 75% de servicios mínimos en actividades consideradas esenciales. En ese escenario, el Gobierno provincial convocó a una nueva reunión paritaria para continuar con la negociación salarial.

En esta línea, el ministro explicó que la capacidad de la Provincia para otorgar incrementos salariales está directamente vinculada al comportamiento de la economía nacional y a los recursos que llegan por coparticipación.

“La recaudación a nivel nacional ha disminuido y, como consecuencia, también lo que recibe la provincia vía coparticipación”, afirmó. “El impuesto que más recauda es el IVA y ese impuesto ha caído significativamente, lo que tiene que ver con el nivel de actividad”, agregó.

Para el ministro, este contexto obliga a analizar las paritarias dentro de una realidad económica más amplia.

“Si uno se pone en el lugar de un gremialista y dice que la provincia va a dar un incremento salarial que está por encima de la inflación o un poquito más con algunos ítems, es una buena propuesta para las circunstancias de lo que está pasando alrededor”, afirmó.

Diferencias en la mesa paritaria

Consultado por la postura de los sindicatos docentes, que en las últimas semanas cuestionaron la falta de una oferta salarial superadora, Gutiérrez reconoció que existe una diferencia de diagnóstico sobre la situación económica.

“Ellos entienden que ese problema, que no existan recursos, es un problema del Gobierno provincial, cuando en realidad tiene que ver con las políticas macroeconómicas nacionales”, sostuvo.

Pese a ese escenario, el funcionario aseguró que el Ejecutivo mantiene abierta la instancia de diálogo con los gremios.

“Nosotros tenemos el diálogo abierto permanentemente. Siempre estamos dispuestos a reunirnos y seguir conversando”, afirmó. La negociación salarial continuará esta semana con una nueva reunión convocada por el Gobierno provincial en el Centro Cívico, donde se buscará retomar las conversaciones con UDAP, UDA y AMET.

La evolución del salario docente

Durante la entrevista, Gutiérrez también defendió la evolución de los salarios docentes en los últimos años y sostuvo que, según los datos oficiales, los incrementos estuvieron por encima de la inflación.

En ese sentido, invitó a los docentes a revisar sus propios recibos de sueldo: “Que entren al CIDI y comparen el sueldo bruto de febrero de 2026 con el de febrero de 2025. En el 100% de los casos les va a dar por encima del 32%, que fue la inflación interanual”, aseguró.

El ministro también remarcó que la provincia mejoró su posición relativa en el ranking nacional de salarios docentes.

“En 2023 San Juan estaba en el puesto 17 del ranking nacional docente. A diciembre de 2025 pasamos al octavo lugar”, afirmó.

Además de los incrementos salariales, el funcionario destacó otras medidas impulsadas por la gestión provincial para el sistema educativo, como la implementación del boleto educativo gratuito y mejoras en infraestructura escolar.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto. Aunque los gremios decidieron suspender el paro, mantienen el reclamo y anunciaron nuevas medidas de protesta mientras esperan que la próxima reunión paritaria permita acercar posiciones.