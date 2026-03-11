La Justicia sanjuanina dictó este miércoles una sentencia contra Ricardo José Díaz, un joven oriundo de Caucete que fue hallado culpable de tenencia y distribución de material de uso sexual infantil. El fallo no solo contempla este nuevo delito, sino que se unificó con una condena previa por grooming que el imputado arrastraba desde el año 2022, resultando en una pena única de 6 años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo.

El fiscal de la causa, Pablo Martín, dialogó con DIARIO HUARPE y brindó precisiones sobre cómo se llegó a la captura y posterior condena del sujeto. La investigación se inició tras un reporte del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) de Estados Unidos, que detectó la circulación de material prohibido desde una cuenta local.

La ruta del delito: de EE.UU. a WhatsApp

Según explicó el fiscal Martín, el reporte alertó sobre la distribución de tres videos de menores de edad (varones de entre 3 y 18 años). "Se hizo una investigación, se secuestraron los dispositivos y hoy se llegó a esa condena por distribución y tenencia. Él lo distribuyó a través de WhatsApp", detalló el funcionario judicial.

Si bien se determinó que Díaz no producía el material, el fiscal aclaró que la gravedad es similar ante la ley: "Eran videos que ya se encontraban circulando en las redes, tienen un 'hash' o ADN digital que permite rastrearlos. No se le imputó comercialización, pero sí la distribución enviada a otros usuarios".

Unificación de penas y traslado inmediato

El panorama de Díaz se complicó debido a sus antecedentes. En 2022 había sido condenado por grooming a una pena condicional, pero al cometer este nuevo delito antes de los cuatro años previstos por la ley, esa condicionalidad se cayó.

"Se solicitó la unificación aritmética que establece el Código Penal y se unificó en la pena única de seis años y un mes", explicó Martín a este diario. Tras el acuerdo de juicio abreviado (que fijó 3 años y un mes por el hecho nuevo más la pena anterior), el joven caucetero fue trasladado directamente al Servicio Penitenciario de Chimbas para comenzar a cumplir su condena tras las rejas.