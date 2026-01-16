Enero se presenta como un periodo propicio para desacelerar y observar el hogar desde una perspectiva distinta. Este mes, caracterizado por una relajación de las rutinas y un tiempo que "parece aflojar", ofrece la oportunidad de realizar gestos sencillos que ayudan a renovar tanto el ambiente como la disposición propia.

La propuesta de renovación comienza con una limpieza profunda y sectorizada que permite el ingreso de aire nuevo abriendo ventanas. Este proceso implica desprenderse de aquello que ya no se usa, como papeles viejos y donar ropa, liberando así espacio físico y mental.

Publicidad

Bajo la premisa de que “Limpiar no es solo limpiar: es soltar”, el orden consciente de cajones, estantes, placares y rincones olvidados ayuda a que la vivienda acompañe mejor el día a día. En ocasiones, basta con liberar una pared o cambiar de lugar una mesa para que todo fluya distinto.

Para lograr una transformación sin grandes gastos, las fuentes sugieren renovar textiles —como fundas de almohadones y mantas livianas— o simplemente mover cuadros. La iluminación también juega un rol fundamental mediante el uso de velas, lámparas cálidas o luces indirectas al atardecer para crear un clima más amable.

Publicidad

Asimismo, la incorporación de aromas frescos como cítricos, lavanda, eucalipto o notas herbales impacta directamente en el bienestar. Para ello, se pueden usar difusores, sahumerios o aromatizantes caseros preparados con cáscaras de limón, hierbas y agua caliente.

Finalmente, la conexión con lo natural a través de plantas y flores frescas, ya sea en la cocina o el living, refuerza la vibra veraniega de una casa menos cargada. El objetivo es crear rincones destinados al descanso, la lectura o el mate.

Publicidad

La casa no tiene que ser perfecta, tiene que ser un refugio, pues este reset ambiental es el primer paso para el acomodo interno, ya que cuando el espacio cambia, la energía también.