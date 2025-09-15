En el programa Yo Te Invito, emitido por HUARPE TV (TDA 19.2), la especialista en jardinería Liliana Macías, quien tiene un vivero llamado Las Lilas Cactus, compartió técnicas fáciles para multiplicar plantas sin gastar de más. A partir de suculentas, malvones, tréboles y otras especies comunes, explicó cómo reproducir ejemplares mediante tallos, hojas o bulbos, usando tierra aireada y la importancia que tienen los cuidados básicos. Teniendo como principal objetivo, fomentar el cultivo responsable, evitando extraer plantas ajenas, y enseñar métodos accesibles para regalar, vender o ampliar jardines en San Juan y en cualquier hogar.

Los consejos incluyeron cortar con herramientas limpias, permitir que el tallo cicatrice antes de colocarlo en el sustrato y mantener la humedad justa para favorecer el buen clima. Masías enfatizó en que, "las suculentas, por ejemplo, pueden crecer a partir de una sola hoja apoyada sobre tierra porosa, mientras que el malvón y el dólar (conocida también como planta del dinero), prosperan bien desde pequeños racimos".

También, Macías preparó una sustancia compuesta de arena y un mineral denominado perlita para asegurar un drenaje óptimo. Este tipo de mezcla evita que el exceso de agua dañe las raíces y ayuda a que los tallos formen brotes sanos.

Por otro lado, contó que "para las especies que nacen de bulbos, como el trébol de la suerte, se aconseja colocarlos directamente en macetas pequeñas o agarrar hojas sanas". Resaltando que estos métodos son económicos y permiten obtener varias plantas a partir de un solo ejemplar.

La propuesta busca promover la solidaridad entre vecinos: compartir los tallos de estos vegetales, evita que las personas dañen plantas ajenas. Además, cultivar en casa fomenta el cuidado ambiental y el contacto con la naturaleza.

Por último, para mayor información sobre el vivero Las Lilas de San Juan, el cual ofrece materiales y orientación para quienes quieran iniciarse en la reproducción de plantas, incluyendo horarios de atención y a la vez cuentan con página de Instagram, viverolaslilassanjuan, para sacarse todas las dudas sobre el jardín de nuestro hogar.