Juana Viale ha trazado un laberinto de pasiones lejos del manual de la “gente de bien” esperado para la "nietita" de Mirtha Legrand. Al igual que ocurrió con Brigitte Bardot en 1959, la filósofa Simone de Beauvoir podría haber dicho de ella: "Vive como le da la gana y eso es lo que resulta tan escandaloso". Esta libertad es celebrada por figuras como Moria Casán, quien sentenció: "¡Esta piba tiene un radar para lo ecléctico, amor!".

Su historial mediático inició a los 15 años en Punta del Este con el francés Alé de Basseville, una relación de verano en 1998 que generó revuelo por la diferencia de edad. En 1999 se enamoró de Iván de Pineda, quien la describió como: “Es inteligente, divina, divertida, responsable, madura, una persona increíble”.

En ese noviazgo de diez meses, Marcela Tinayre bromeó con el modelo: “No te ponés de novio hasta pedirme la mano de mi hija”, logrando que Juana gritara entre risas: "¡Mamá!".

Tras esa etapa, se unió al músico Juan de Benedictis, hijo de Piero, con quien tuvo a su hija Ámbar tras un flechazo intenso y convivencia, aunque allegados afirmaron que "Juan no estaba acostumbrado a ese tipo de locura en los medios".

En 2003, el amor surgió en el set de Costumbres Argentinas con Tomás Fonzi. La relación terminó abruptamente tras una discusión y un ramo de flores amarillas. Años después, Fonzi relató con humor su primer encuentro con Mirtha Legrand: "Me tomé dos whiskies y medio que me desmayé. Me acosté en el sillón y me quedé dormido. Me desperté con la escarcha de la mañana".

Actualmente, el actor asegura que entre ellos hay “buena onda, la mejor”. Luego de un vínculo fugaz con el tenista Gastón Gaudio entre 2004 y 2005, Juana comenzó una historia de nueve años con Gonzalo Valenzuela. Al inicio, intentaban enfriar rumores declarando: “Por ahí nos quedamos charlando en la puerta de la productora o vamos a comer”.

La pareja enfrentó mudanzas entre Argentina y Chile y la pérdida de su hijo Ringo. Valenzuela recordó recientemente: "Fueron 9 años hermosos... éramos muy chicos y con mucho rock". Durante ese tiempo ocurrió el escándalo de 2011 con Martín Lousteau, del cual la actriz reconoció: "Fueron momentos de mucha confusión, pero me hice cargo de mis actos".

En 2015, Juana vivió un intenso idilio con Chano Charpentier, quien expresó ante las cámaras: "Hoy es un día muy feliz para los dos". Tras el quiebre luego del choque del músico en Belgrano, él confesó: “Juana ha soportado muchas de las consecuencias de mis excesos. La verdad es que muchas veces nos herimos con estas cosas”.

Siguió un breve romance con Diógenes Vázquez y, en 2019, una cita a ciegas con el arquitecto Agustín Goldenhorn. Juana relató sobre su primera salida: “Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina... ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca- River en cancha de River”.

La relación terminó antes de mudarse a su "casa circular" y el arquitecto escribió: "Todo es circular, todo viene, todo va". Finalmente, la actriz hoy disfruta su presente con Yago Lange, compartiendo viajes y activismo ecológico bajo la premisa: "Aman e (ceres). Seres".