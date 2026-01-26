Ni rutinas extremas ni impacto: así entrena Nicole Neumann sus abdominales

Nicole Neumann se ha consolidado como un referente de la vida saludable al priorizar la conciencia corporal sobre los entrenamientos de alta intensidad. Su método principal para mantener una silueta estilizada son los abdominales hipopresivos, una técnica sin impacto que se enfoca en trabajar la musculatura profunda, específicamente el transverso abdominal. A diferencia de los ejercicios convencionales, este sistema no requiere repeticiones forzadas ni movimientos bruscos, basando su efectividad en el control absoluto del cuerpo.

La clave de esta rutina reside en la combinación de una postura correcta y una respiración controlada. Para ejecutarla, Neumann mantiene la espalda elongada, el cuello largo y los hombros relajados, activando el abdomen desde su interior.

El proceso se completa con la respiración hipopresiva, que consiste en una exhalación profunda seguida de una apnea donde se "mete" el abdomen para generar un efecto de succión interna. Este gesto técnico es el que activa los músculos más profundos y marca la diferencia respecto a otros entrenamientos.

Más allá de los resultados estéticos, la práctica de hipopresivos ofrece beneficios integrales: mejora la postura, protege la zona lumbar, fortalece el suelo pélvico y aporta un bienestar general sostenible en el tiempo.