Wanda Nara y Maxi López serán los protagonistas de una novela: los detalles

Tras el exitoso paso de Maxi López por MasterChef Celebrity, Telefe decidió apostar por una nueva producción junto a Wanda Nara, proyecto que ambos aceptaron formalmente.

La gran recepción del público motivó al exfutbolista a radicarse nuevamente en Argentina para encarar esta ficción vertical, una de las tendencias actuales en contenidos audiovisuales. Según trascendió, la producción está diseñada para ser consumida en TikTok, reels de Instagram, shorts de YouTube y la pantalla chica tradicional.

La periodista Naiara Vecchio brindó precisiones sobre el estado del proyecto: "Wanda Nara arranca a grabar en marzo la ficción vertical con Maxi López para Telefe. Ya firmó contrato y tiene los guiones".

Por su parte, López se encuentra próximo a firmar su contrato mientras se termina de definir el resto del elenco. Sobre la distribución del contenido, Vecchio explicó: "La idea es que salga en todas las plataformas del canal: pantalla chica y redes".

La propuesta surge a partir de la química y el humor que la expareja mantuvo frente a las cámaras en el reality de cocina. Incluso han circulado informaciones sobre posibles escenas de besos o de mucha proximidad física entre los protagonistas.

Cabe destacar que Maxi López ya venía sugiriendo en entrevistas recientes la posibilidad de este trabajo, el cual ahora es una realidad. En paralelo a lo laboral, ambos celebraron hace poco los 17 años de su hijo Valentino junto a Martín Migueles. Este reencuentro profesional se da en un contexto donde López reveló detalles del detrás de escena del "Wandagate" y los pedidos de Wanda antes de su escandalosa ruptura con Mauro Icardi.