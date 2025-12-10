El dólar oficial retrocedió este miércoles, pero ya encadena más de dos semanas por encima del dólar blue. En la jornada, el mercado centró su atención en la licitación primaria del Bonar 2029N. Se trata de una fuerte prueba para el Gobierno en su intento por recuperar el acceso al financiamiento en el mercado internacional de deuda.

El dólar minorista cayó $5 y cerró a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA) y se ubica $10 por encima de la cotización blue, que cerró a $1.450 tras registrar una suba diaria de $5, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.917,5.

En paralelo, en el promedio de las cotizaciones de las entidades bancarios relevado por el Banco Central (BCRA), el cierre fue de $1.458,59 para la venta, también por encima del dólar blue.

Por su parte, el dólar mayorista bajó $4,5 a $1.437,50 pesos para la venta. En paralelo, el esquema de bandas cambiarias del BCRA se estableció para este miércoles un techo de libre fluctuación de $1.516, lo que dejó al tipo de cambio oficial todavía 5,5% por debajo de ese límite. El volumen operado se mantuvo estable y en línea con las últimas jornadas, alcanzando u$s373 millones, según ABC Mercado de Cambios.