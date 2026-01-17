El ambiente en las grabaciones de MasterChef Celebrity se ha vuelto insostenible tras confirmarse el final del vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Aunque la pareja nunca oficializó su relación, la química que mostraban frente a cámara y sus salidas compartidas alimentaron semanas de especulaciones que hoy han derivado en un malestar imposible de ocultar.

La ruptura se hizo pública luego de que el periodista Guido Záffora asegurara que ya no existía un vínculo entre ambos. Según detalló Ángel de Brito, esta información provocó la furia de la modelo, quien "llamó a Guido para insultarlo por hablar de separación y decirle ‘yo nunca estuve con este pibe’". Por su parte, Pilar Smith explicó que el conflicto radicaba en que "él tenía ganas de blanquear y ella no".

La situación empeoró cuando Evangelina calificó lo sucedido como un simple "show", algo que afectó profundamente al influencer. Juli Argenta señaló que "para él fue un quiebre la nota de ella diciendo que lo suyo era un show", a lo que el participante respondió de forma tajante: "Yo quería cortar con todo".

El presente en el set de televisión es crítico. Smith sentenció que "ahora está todo mal y no se dirigen la palabra. Se ignoran por completo", además de remarcar que "pasaron de hacer videos a ignorarse por completo". A pesar de que la producción intenta sostener la narrativa, Argenta advirtió que "están remando para la cámara" y que "los televidentes van a notarlo". Finalmente, la periodista concluyó que "a la producción le sirve seguir fogoneando esta pareja, pero se pudrió todo".