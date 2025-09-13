Evangelina Anderson tomó una decisión en relación con los recientes rumores de romance con el futbolista Leandro Paredes, luego de que estos trascendieran en los medios. Ante esto, la modelo negó rotundamente las versiones en un audio difundido públicamente, aclarando que se encuentra soltera y que jamás se involucraría con un hombre comprometido. Además, en un giro inesperado, la ex pareja del futbolista Juan Martín Demichelis ha manifestado su interés en contactarse con Camila Galante, la esposa de Paredes, con el propósito de aclarar la situación directamente y poner fin a las especulaciones.

En el mensaje de voz, la ex de Demichelis también desmintió otra versión que la vinculaba sentimentalmente con Juan José Purata, un defensor mexicano. La modelo explicó que el joven en las fotografías es el hijo de una amiga y que se encontraba en un centro comercial con su familia y la de su compañera. Por otro lado, la periodista Paula Varela reveló que se comunicó con Camila Galante, la esposa del mediocampista de Boca Juniors, quien le aseguró que su pareja le mostró la noticia y le afirmó que no conoce a Evangelina Anderson. Galante indicó que, por el momento, no tomará ninguna acción al respecto, a menos que la situación escandalosa se intensifique.