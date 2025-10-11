La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, encabezada por la intendente Susana Laciar, llevó adelante este viernes 10 de octubre de 2025 una nueva edición de la Feria de la Estación, una propuesta que combinó arte, economía local y hábitos saludables.

El evento, que se desarrolló de 19 a 23 horas en el Centro Cultural Estación San Martín (calles España y Mitre), tuvo entrada libre y gratuita, y convocó a una gran cantidad de vecinos que disfrutaron de una jornada especial dedicada a homenajear a las madres en su día.

Durante la feria, los visitantes pudieron recorrer estand de emprendedores y artesanos locales, con una amplia oferta de productos artesanales, gastronómicos y naturistas, ideales para regalar o compartir en familia. Además, se ofrecieron charlas y talleres sobre bienestar y autocuidado, reforzando el compromiso del municipio con la vida saludable y la participación ciudadana.

La intendente Susana Laciar recorrió cada puesto, felicitando a los emprendedores y artesanos por su trabajo y por el aporte que realizan al desarrollo económico y cultural de la ciudad.

La reina del Adulto Mayor Silvia Maldonado y la virreina Celia Zuleta estuvieron presentes en la feria. Foto gentileza.

El encuentro también contó con presentaciones artísticas en vivo, música, DJ, sorteos y la actuación del cantante melódico Alejandro Ontiveros, quien fue uno de los momentos más celebrados de la noche.

La Feria de la Estación se consolida así como un espacio clave para el crecimiento cultural, social y económico de la Ciudad de San Juan, fortaleciendo el vínculo entre los vecinos, la producción local y la identidad sanjuanina.