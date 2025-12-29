La zorrita que había sido rescatada en el departamento de Ullum y que se encontraba en estado crítico de salud no logró sobrevivir y falleció durante esta jornada, según confirmaron desde la Fundación Patitas Sin Hogar. El animal presentaba un severo deterioro físico producto de múltiples enfermedades y un alto grado de desnutrición.

De acuerdo a lo informado por la organización proteccionista, la salud de la zorrita estaba profundamente comprometida al momento del rescate. “Su estado era muy delicado, tenía desnutrición extrema y deshidratación”, explicó Eduardo Grasso, referente de la fundación, quien detalló además que el cuadro de sarna era avanzado y generalizado en todo el cuerpo.

Según precisó, las heridas provocadas por la enfermedad habrían facilitado el ingreso de bacterias, derivando en una posible infección generalizada. “Su sistema inmune estaba prácticamente colapsado, no tenía defensas y su organismo no funcionaba con normalidad”, señaló Grasso al describir el complejo cuadro clínico que atravesaba el animal.

Desde la Fundación Patitas Sin Hogar indicaron que, pese al esfuerzo realizado, no fue posible revertir la situación. “Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar este desenlace”, expresaron desde la entidad, aunque reconocieron la tristeza por no haber podido devolverla a su hábitat en condiciones saludables.

“No haber podido salvarla duele mucho, pero nos queda la tranquilidad de saber que sus últimos días estuvo cuidada y atendida”, manifestaron, al tiempo que destacaron el acompañamiento veterinario que recibió durante su tratamiento.

La zorrita había sido rescatada por un integrante de la fundación en Ullum, tras detectarse que atravesaba un cuadro avanzado de sarna que ponía en riesgo su vida. Por ese motivo, fue trasladada a la Granja Tierras Blancas, donde permaneció bajo atención especializada y tratamiento veterinario hasta su fallecimiento.