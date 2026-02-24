Una foto que circula en redes sociales generó confusión masiva entre quienes la vieron por primera vez: a simple vista muchos pensaron que mostraba un cuello peludo, cuando en realidad se trata del antebrazo de una persona apoyado sobre el bolsillo de su pantalón con una pulsera negra.

El posteo, publicado originalmente en la plataforma X, se acompañó de un comentario que resume la experiencia colectiva: “Lo que tardé en darme cuenta que esto no era un cuello peludo, no tiene sentido”. Esa frase fue clave para desencadenar la ola de reacciones, comentarios y compartidos.

Usuarios confundidos tardaron segundos, y en algunos casos minutos, en comprender lo que realmente muestra la imagen debido a la combinación del ángulo de la toma, la ropa y el vello del brazo, un efecto típico de ciertas ilusiones ópticas que engañan al cerebro.

Para despejar dudas, otros internautas editaron la foto original agregando rótulos explicativos sobre cada parte del cuerpo y la ropa. Esa versión ayudó a muchos a entender la escena real, aunque algunos admitieron que, aun con la aclaración, les cuesta dejar de ver la interpretación inicial equivocada.

El caso se suma a otros ejemplos de fenómenos virales por confusiones visuales en redes sociales, donde imágenes o videos generan interpretaciones variadas y debates entre los usuarios.