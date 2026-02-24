La calle Las Heras fue habilitada de manera provisoria como doble mano en el tramo comprendido entre Avenida Libertador y San Luis, debido al corte total de calle España, donde se ejecutan trabajos de reparación en ese mismo sector.

La interrupción del tránsito en España, entre Avenida Libertador y San Luis, obligó a reorganizar la circulación vehicular para evitar mayores complicaciones en el movimiento diario. La modificación permite sostener el flujo en una zona clave de la zona.

El cambio impacta directamente en un sector de alta circulación, ya que en las inmediaciones se encuentra el Centro Cívico, uno de los puntos con mayor tránsito vehicular y peatonal de la provincia.

De acuerdo con el esquema dispuesto, Las Heras mantendrá el doble sentido de circulación hasta que finalicen las tareas en calle España y se restablezca el tránsito habitual en ese corredor.

Mientras se mantenga la medida, se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar especial atención a la señalización y a la nueva dinámica de circulación en la zona.

La reorganización es de carácter temporal y responde exclusivamente a la necesidad de sostener la movilidad en el área hasta la finalización de las obras en calle España.