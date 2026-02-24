El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a marcar una definición política clave en torno al sistema electoral provincial y dejó en claro cuál es su prioridad: avanzar hacia la Boleta Única de Papel. En ese mismo planteo, insistió además en la necesidad de eliminar el sistema Sipad, que se instauró durante la gestión de Sergio Uñac, aunque reconoció que el desafío central será reunir los consensos legislativos necesarios.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa Paren las Rotativas, del periodista Sebastián Saharrea, donde el mandatario provincial expuso su postura con un mensaje directo sobre el rumbo que pretende para las próximas elecciones.

“Yo siempre propuse la ley de Boleta Única de Papel, porque es el que he utilizado. Yo tengo que juntar el consenso”, sostuvo Orrego, colocando el eje del debate en el mecanismo de votación.

La definición no es menor dentro del escenario político actual. La discusión sobre la reforma electoral vuelve a ganar centralidad en la agenda provincial, especialmente en un contexto donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados.

Boleta Única de Papel como eje del debate

Lejos de plantear la discusión en términos coyunturales, Orrego vinculó su propuesta con la necesidad de simplificar el acto electoral y mejorar la experiencia del votante.

“Lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacemos desde la política, siendo coherentes. Primero derogar este sistema (por el Sipad) y de ese sistema trabajar para definir cuál es el mejor mecanismo para los sanjuaninos”, explicó.

El gobernador remarcó que el sistema debe ser comprensible para el elector. “Tenemos cargos provinciales, cargos municipales. Hay que trabajar para ver de qué manera esa boleta se desarrolla”.

Si bien mencionó otras opciones, Orrego introdujo un elemento determinante en la discusión: el costo. “La ley de Boleta Única de Papel, la ley de boleta electrónica… pero la electrónica es más cara, porque esos sistemas se alquilan. La verdad es que hay que sentarse”.

Críticas al Sipad

Dentro del análisis, el mandatario provincial volvió a expresar sus críticas sobre el funcionamiento del Sipad, al que vinculó con situaciones de desorden y confusión durante los comicios.

“El Sipad para mí no es un sistema bueno. Si usted recuerda, los bancos de las escuelas estaban llenos, te confundía la cantidad de boletas, la marea de tantas listas”, afirmó. Desde esa lectura, reforzó la necesidad de rediscutir el esquema vigente. “A mí no me parece inteligente para la gente, no me parece coherente”.

Sin embargo, dejó en claro que la discusión no pasa únicamente por la derogación, sino por la construcción de un nuevo modelo electoral. “Lo van a determinar las comisiones. Lo que quiero yo es que seamos los más acordes a lo que se pueda hacer”.

La falta de mayoría y el peso de los consensos

Uno de los aspectos más relevantes de sus declaraciones fue el reconocimiento explícito del escenario legislativo. Orrego remarcó en varias oportunidades que el oficialismo no cuenta hoy con los votos suficientes para avanzar de manera unilateral.

“Yo no tengo el número en la Cámara. No puedo mandar un proyecto y decir ‘esto sale’. Tengo que ir a buscar”, expresó.

Ese planteo deja en evidencia el rol determinante que tendrán los bloques aliados y los distintos espacios políticos en la discusión. “Muchos sectores van a tener que confluir. Yo creo que va a primar el sentido común”.

Consultado sobre la posibilidad de que los sanjuaninos vuelvan a votar bajo el Sipad el próximo año, el gobernador fue contundente en su expectativa.

“Yo espero que no. Eso no debería ser así porque me parece que la gente está pidiendo otra cosa”, afirmó.

“Me parece que eso no es coherente. No está bien. Ahora, yo no tengo el número en Diputados, pero creo que lo podemos tener si somos inteligentes”, agregó.

Una reforma con impacto institucional

Las nuevas declaraciones del gobernador se inscriben en un debate que ya tiene antecedentes en la agenda política provincial. Orrego viene sosteniendo que cualquier reforma electoral debe responder a criterios institucionales y no a conveniencias circunstanciales.

“Decir que no voy a escuchar tampoco está bien. Lo que tengo que hacer es escuchar y después determinar si esto funciona o no”, señaló.

En esa línea, enfatizó la necesidad de construir acuerdos políticos amplios. “Hay que sentarse, dialogar y definir el sistema que resulte mejor para la gente”.

Con estas definiciones, Orrego volvió a colocar a la Boleta Única de Papel en el centro del debate político sanjuanino. La señal hacia la Legislatura es directa: avanzar hacia un nuevo esquema electoral antes del próximo turno de votación, en un escenario donde los consensos serán determinantes.