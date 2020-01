Fernández, sobre el caso Nisman: "Sobre este tema he dicho toda la vida lo mismo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que siempre tuvo la misma postura en relación a la muerte del fiscal Alberto Nisman, dijo que "nunca apareció ninguna prueba seria que diga que lo mataron" y señaló que le gustaría saber cómo murió "y si se suicidó, saber por qué".



"Sobre este tema he dicho toda la vida lo mismo. No hacía falta esperar un documental de Netflix, vayan a los archivos y busquen: dije lo que dije siempre", afirmó hoy Fernández en una entrevista con radio Diez.



El Presidente se refirió de esta manera a las declaraciones que reproduce el documental "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía" que estrenó Netflix, para el cual fue entrevistado en el año 2017.



"Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado", dijo Alberto Fernández en el documental, dichos que algunos medios de comunicación contrapusieron a declaraciones de ayer en las que el mandatario sostuvo que "las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato".



"Ese documental es de hace 3 años, desde el 2017 hasta hoy no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron", ratificó Fernández en sus declaraciones de hoy, en las que agregó: "Solo apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología mundial hecha sobre un escenario montado no sé cuántos años después del hecho", en relación a la prueba hecha por la Gendarmería.



"Me gustaría saber qué paso con Nisman y, si se suicidió, saber por qué ya que hay llamados mucho más constantes o permanentes en las horas previas (a la muerte) que no son los míos. Podrían investigar eso", deslizó hoy.



Fernández dijo que habló con Nisman pocos días antes de su muerte y que lo que dijo en el documental fue que "viendo lo que era su conducta, de un hombre exultante, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose".



Recordó que para la serie de Netflix también dijo que "no tenía ninguna duda de la ajenidad del gobierno de Cristina Kirchner sobre este hecho".