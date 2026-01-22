Invertirán $8.897 millones para renovar el Auditorio Juan Victoria

La intervención integral que se proyecta para el Auditorio Juan Victoria no surge de manera aislada ni repentina, sino que es la culminación de un proceso de diagnósticos, reparaciones parciales y advertencias técnicas que se arrastran desde hace varios años, en especial desde el terremoto que sacudió a San Juan en enero de 2021. El presupuesto oficial asciende a $8.897 millones y será financiado con fondos provinciales. La apertura de sobres de licitación es el 2 de febrero y el plazo de ejecución es de 240 días corridos a partir de la firma del acta de inicio, lo que implica el cierre prolongado del auditorio durante gran parte de 2026.

La confirmación pública de las obras de gran escala llegó en las últimas semanas, cuando la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció una gira provincial ante el inminente cierre del edificio. A partir de ese dato, DIARIO HUARPE accedió a la documentación licitatoria oficial que detalla el alcance, el costo y los plazos de una intervención que busca resolver problemas estructurales, de seguridad y de funcionamiento que vienen siendo señalados desde hace tiempo en este Monumento Histórico Nacional.

Un edificio bajo observación desde el terremoto de 2021

Tras el sismo del 18 de enero de 2021, el Auditorio Juan Victoria fue uno de los edificios que requirió inspecciones técnicas específicas. En junio de ese año, la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores comenzó trabajos de demolición del cielorraso suspendido del foyer, una intervención que abarcó unos 2.100 metros cuadrados. El objetivo fue dejar a la vista la superestructura para evaluar si el terremoto había provocado daños ocultos. De aquellos trabajos quedó pendiente una solución de fondo para problemas más complejos del edificio.

Tres años después, en enero de 2024, el Auditorio volvió a quedar en el centro de la agenda oficial. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, recorrió las instalaciones junto al director del complejo, Rolando García Gómez, con el objetivo de relevar obras inconclusas desde el terremoto y evaluar nuevas intervenciones. En aquella visita, Romero habló de la necesidad de retomar proyectos postergados y sostuvo que el trabajo debía encararse de manera interministerial. Entre las prioridades mencionó la mejora del cielorraso del hall central y sectores anexos, una de las zonas que ya había sido intervenida parcialmente en 2021.

El corazón de la obra: una nueva climatización integral

Uno de los ejes centrales del proyecto es la renovación total del sistema de climatización, cuya obsolescencia fue uno de los factores que impulsó la intervención. La documentación establece el desmantelamiento completo de la antigua sala de máquinas ubicada en el subsuelo, así como de las unidades instaladas en la azotea. En reemplazo, se construirá una nueva planta generadora de agua fría y caliente en el sector noroeste del predio.

El nuevo sistema HVAC permitirá climatizar no solo la Sala Principal y el Foyer, sino también aulas, oficinas y camarines, con un requisito técnico clave: garantizar un nivel sonoro mínimo que no interfiera con la reconocida acústica del auditorio. En paralelo, el proyecto contempla un aumento de la potencia eléctrica contratada, que pasará a 1.000 kVA para abastecer los nuevos consumos.

Seguridad extrema: un nuevo sistema contra incendios

La jerarquía del edificio y el valor de su mobiliario, instrumentos y estructura obligaron a diseñar un sistema de protección contra incendios completamente renovado. El proyecto ejecutivo deberá contar con la aprobación del Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan e incluye medidas de última generación.

Entre ellas se destaca la instalación de un sistema de detección temprana por aspiración, mediante analizadores de aire, en sectores críticos como la sala del órgano y el vano del cielorraso de la Sala de Conciertos. En áreas extremadamente sensibles, como el interior del órgano y los plenos del techo, se empleará extinción por gas limpio (CO₂), una tecnología que permite sofocar incendios sin provocar daños por agua.

Restauración artesanal y preservación de la acústica

La condición de Monumento Histórico Nacional impone que cada intervención sea cuidadosamente planificada para no alterar la esencia del edificio. En ese marco, el pliego establece criterios de restauración reversibles y respetuosos del diseño original.

Uno de los trabajos más delicados será la restauración integral de las 946 butacas de la sala. Antes de avanzar con el total, se exigirá un lote piloto de 20 unidades que deberán superar ensayos acústicos en laboratorios especializados de Buenos Aires o La Plata. Las butacas serán tapizadas con cuero vacuno y relleno ignífugo inyectado, respetando colores y texturas originales.

En el Foyer, el cielorraso será reconstruido: se reemplazará la estructura de madera existente por una metálica sismorresistente, manteniendo un diseño arquitectónico idéntico al original. En tanto, el piso de madera del escenario será puesto en valor mediante un lijado técnico no estructural.

Otro punto clave será el recambio de la alfombra verde ácido, que será sustituida por una alfombra de lana natural 100% (calidad Legend), un elemento fundamental para conservar la absorción sonora que distingue al Auditorio Juan Victoria a nivel mundial.

Con esta obra integral, San Juan no solo avanza en la modernización de uno de sus espacios culturales más emblemáticos, sino que también garantiza la preservación de un patrimonio único. El cierre temporal del Auditorio Juan Victoria dará paso a una renovación que busca asegurar que, por muchas décadas más, siga siendo una de las salas con mejor acústica del mundo.