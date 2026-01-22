Siete bodegas sanjuaninas pusieron en marcha un nuevo grupo exportador asociado al mosto de uva y vinos a granel. El objetivo es potenciar su inserción en mercados internacionales a través de un esquema de trabajo conjunto y con fuerte respaldo institucional.

El grupo quedó formalmente conformado y se integra al Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo, una iniciativa orientada a facilitar el acceso de las pymes vitivinícolas al comercio exterior mediante financiamiento, asistencia técnica especializada y acciones comerciales en el exterior. Las bodegas participantes procesan en conjunto alrededor de 100 millones de kilogramos de uva por año, lo que refleja el peso productivo del proyecto.

La propuesta se desarrolla con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, la Fundación del Banco ICBC y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), y forma parte del trabajo que viene impulsando la Dirección de Comercio Exterior de la provincia para brindar una asistencia integral en comercio internacional a nuevos grupos empresarios.

En el ámbito provincial, el programa es ejecutado por el Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, con el foco puesto en fomentar las exportaciones de mosto de uva en sus distintas modalidades.

Entre los principales beneficios del programa se destaca el financiamiento del 50% de los honorarios del gerente de comercio internacional durante los 12 meses que dura el esquema, mientras que el resto es cubierto por las empresas participantes. Además, se prevé un subsidio para el desarrollo de una web grupal, y apoyo en la organización de misiones comerciales, rondas de negocios y exposiciones internacionales.

Desde su creación, el Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo ha sido aprovechado por casi 300 grupos, integrados por más de 2.000 empresas de todo el país. Actualmente, se encuentran activos 20 grupos conformados por 125 empresas de 12 provincias. En San Juan ya funcionan dos grupos con 13 empresas beneficiarias, y este tercer grupo en formación suma al menos siete bodegas locales elaboradoras de mosto sulfitado.

Durante el último encuentro, los empresarios designaron como gerente del grupo al licenciado en comercio internacional Lucas Tello, un profesional con amplia trayectoria en el sector vitivinícola, quien tendrá a su cargo la planificación y ejecución de la estrategia exportadora conjunta.

La conformación de este nuevo grupo exportador representa un paso clave para fortalecer la competitividad del sector vitivinícola sanjuanino, promover el trabajo asociativo y ampliar la presencia del mosto de uva local en los mercados internacionales.