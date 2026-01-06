Fernando Carrillo, el hombre que engañó a Catherine Fulop con la vicepresidenta de Venezuela

Fernando Carrillo, el recordado galán de la televisión latinoamericana, se encuentra nuevamente en el foco de la escena pública debido a sus relaciones sentimentales y su postura política. Quien fuera protagonista de un mediático matrimonio con Catherine Fulop entre 1990 y 1994, confesó recientemente haber engañado a la actriz el mismo día de su boda.

El interés por su vida privada resurgió tras conocerse detalles de su romance con Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela. Ambos se conocieron en Caracas mediante amigos comunes y mantuvieron un vínculo breve pero estable entre los años 2006 y 2007, lejos de las cámaras mientras él triunfaba en las telenovelas.

Sobre esta etapa, el actor declaró: “Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo, y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop”.

A pesar de las opiniones externas, Carrillo destacó el intelecto de la dirigente bolivariana asegurando que: “Delcy es bella, brillante. Es protectora y una lumbrera. Se lee un libro de 500 páginas en una noche”. Cerca de cumplir los 60 años, el actor de Abigail mantiene un perfil polémico por su abierto apoyo a Nicolás Maduro, a quien ha definido públicamente como “un gran líder”.