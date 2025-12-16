La Cámara Minera de San Juan difundió un comunicado en el que reafirma su compromiso con el cuidado de los glaciares y del ambiente periglaciar, al tiempo que solicita definiciones técnicas claras que permitan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.

Desde la entidad señalaron que no existen dudas respecto a la importancia de preservar los glaciares y los ambientes periglaciares que cumplen un rol clave en la provisión de agua, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. En ese sentido, remarcaron que comparten plenamente esta premisa, fundamental para el cuidado del ambiente y para garantizar el acceso al agua de las generaciones futuras.

No obstante, a 15 años de la sanción de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, la Cámara consideró necesario realizar aclaraciones técnicas de fondo. Según indicaron, no todos los glaciares ni todo el ambiente periglaciar cumplen necesariamente la condición de reserva estratégica de recursos hídricos, por lo que resulta imprescindible identificarlos de manera específica y caso por caso, basándose en estudios científicos y con la intervención de expertos en la materia.

Desde la institución explicaron que una normativa más precisa permitiría reducir la incertidumbre existente y posibilitaría que las actividades productivas y las obras de infraestructura se desarrollen de manera responsable, sin poner en riesgo el ambiente ni el recurso hídrico.

Asimismo, remarcaron la necesidad de definir claramente el rol de las provincias, recordando que la Constitución Nacional establece que son titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios. En ese marco, sostuvieron que también corresponde a las jurisdicciones provinciales la determinación y delimitación de los glaciares y del ambiente periglaciar que deben ser objeto de protección.

Finalmente, la Cámara Minera de San Juan expresó su convicción de que es posible alcanzar un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible, promoviendo la generación de empleo, mejorando la calidad de vida de miles de familias y contribuyendo al crecimiento económico del país.

